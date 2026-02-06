В Омане начались переговоры США с Ираном 2 6.02.2026, 12:59

3,766

Стало известно, какой может быть результат.

Сегодня, 6 февраля 2026 года, в Омане начались непрямые переговоры между США и Ираном, посвященные ядерной сделке. Об этом пишет Reuters.

По данным Reuters, Тегеран на этих переговорах представляет министр иностранных дел Аббас Аракчи. Он уже встретился со своим оманским коллегой Бадр аль-Бусаиди.

Соединенные Штаты представляют специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, который является зятем Дональда Трампа.

Первоначально ожидалось, что непрямые переговоры между США и Ираном пройдут в Турции, но потом локацию изменили – стороны выбрали Оман. Если быть более точным, то переговоры проходят в Маскате, оманской столице. Во время переговоров стороны обсудят ядерную программу Тегерана и снятие санкций с Ирана.

Соединенные Штаты ранее неоднократно говорили, что тематика консультаций должны быть шире, а не ограничена только двумя вышеуказанными вопросами.

По мнению госсекретаря США Марко Рубио, для того чтобы переговоры привели к конкретному результату, стороны должны также обсудить иранскую ядерную программу, поддержку Тегераном террористических организаций и «обращение Тегерана со своим собственным народом» (в последнем случае Рубио говорит про жестокое подавление в январе 2026 года режимом Али Хаменеи народного восстания – прим. ред.).

Перед переговорами в Омане президент США Дональд Трамп 4 февраля заявил, что Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи нужно «очень беспокоиться». Тем самым Трамп в очередной раз намекнул на возможность военной операции американской армии против Тегерана.

Отметим, сегодня, 6 февраля, то есть перед самым началом американо-иранских переговоров в Омане, Посольство США в Тегеране вновь призвало американских граждан покинуть Иран из-за угрозы безопасности. На данный момент это можно сделать сухопутным путем, выехав в Армению или Турцию.

Таким образом, хотя переговоры между Вашингтоном и Тегераном и начались в Омане, пока сомнительно, что стороны договорятся о чем-нибудь действительно важном. Как видим, они даже не сумели согласовать темы этой встречи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com