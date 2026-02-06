закрыть
14 мая 2026, четверг, 13:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Омане начались переговоры США с Ираном

2
  • 6.02.2026, 12:59
  • 3,766
В Омане начались переговоры США с Ираном

Стало известно, какой может быть результат.

Сегодня, 6 февраля 2026 года, в Омане начались непрямые переговоры между США и Ираном, посвященные ядерной сделке. Об этом пишет Reuters.

По данным Reuters, Тегеран на этих переговорах представляет министр иностранных дел Аббас Аракчи. Он уже встретился со своим оманским коллегой Бадр аль-Бусаиди.

Соединенные Штаты представляют специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, который является зятем Дональда Трампа.

Первоначально ожидалось, что непрямые переговоры между США и Ираном пройдут в Турции, но потом локацию изменили – стороны выбрали Оман. Если быть более точным, то переговоры проходят в Маскате, оманской столице. Во время переговоров стороны обсудят ядерную программу Тегерана и снятие санкций с Ирана.

Соединенные Штаты ранее неоднократно говорили, что тематика консультаций должны быть шире, а не ограничена только двумя вышеуказанными вопросами.

По мнению госсекретаря США Марко Рубио, для того чтобы переговоры привели к конкретному результату, стороны должны также обсудить иранскую ядерную программу, поддержку Тегераном террористических организаций и «обращение Тегерана со своим собственным народом» (в последнем случае Рубио говорит про жестокое подавление в январе 2026 года режимом Али Хаменеи народного восстания – прим. ред.).

Перед переговорами в Омане президент США Дональд Трамп 4 февраля заявил, что Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи нужно «очень беспокоиться». Тем самым Трамп в очередной раз намекнул на возможность военной операции американской армии против Тегерана.

Отметим, сегодня, 6 февраля, то есть перед самым началом американо-иранских переговоров в Омане, Посольство США в Тегеране вновь призвало американских граждан покинуть Иран из-за угрозы безопасности. На данный момент это можно сделать сухопутным путем, выехав в Армению или Турцию.

Таким образом, хотя переговоры между Вашингтоном и Тегераном и начались в Омане, пока сомнительно, что стороны договорятся о чем-нибудь действительно важном. Как видим, они даже не сумели согласовать темы этой встречи.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин