В Омане начались переговоры США с Ираном

В Омане начались переговоры США с Ираном2
- 6.02.2026, 12:59
Стало известно, какой может быть результат.
Сегодня, 6 февраля 2026 года, в Омане начались непрямые переговоры между США и Ираном, посвященные ядерной сделке. Об этом пишет Reuters.
По данным Reuters, Тегеран на этих переговорах представляет министр иностранных дел Аббас Аракчи. Он уже встретился со своим оманским коллегой Бадр аль-Бусаиди.
Соединенные Штаты представляют специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, который является зятем Дональда Трампа.
Первоначально ожидалось, что непрямые переговоры между США и Ираном пройдут в Турции, но потом локацию изменили – стороны выбрали Оман. Если быть более точным, то переговоры проходят в Маскате, оманской столице. Во время переговоров стороны обсудят ядерную программу Тегерана и снятие санкций с Ирана.
Соединенные Штаты ранее неоднократно говорили, что тематика консультаций должны быть шире, а не ограничена только двумя вышеуказанными вопросами.
По мнению госсекретаря США Марко Рубио, для того чтобы переговоры привели к конкретному результату, стороны должны также обсудить иранскую ядерную программу, поддержку Тегераном террористических организаций и «обращение Тегерана со своим собственным народом» (в последнем случае Рубио говорит про жестокое подавление в январе 2026 года режимом Али Хаменеи народного восстания – прим. ред.).
Перед переговорами в Омане президент США Дональд Трамп 4 февраля заявил, что Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи нужно «очень беспокоиться». Тем самым Трамп в очередной раз намекнул на возможность военной операции американской армии против Тегерана.
Отметим, сегодня, 6 февраля, то есть перед самым началом американо-иранских переговоров в Омане, Посольство США в Тегеране вновь призвало американских граждан покинуть Иран из-за угрозы безопасности. На данный момент это можно сделать сухопутным путем, выехав в Армению или Турцию.
Таким образом, хотя переговоры между Вашингтоном и Тегераном и начались в Омане, пока сомнительно, что стороны договорятся о чем-нибудь действительно важном. Как видим, они даже не сумели согласовать темы этой встречи.