14 самолетов и кортеж из 100 автомобилей: Венс с размахом прилетел на Олимпиаду в Милан 17 6.02.2026, 13:14

Для поездки американского вице-президента в Италию были приняты беспрецедентные меры безопасности.

Вице-президент США Джей Ди Венс уже второй день находится в Милане, где сегодня стартуют зимние Олимпийские игры. Как сообщают СМИ, американская делегация прибыла в Италию с масштабным логистическим и охранным сопровождением – для поездки было задействовано 14 самолетов и около 100 автомобилей, пишет Bild.

По данным журналистов, один из самолетов доставил продукты питания, два – бронированные автомобили, остальные перевозили сотрудников администрации, охрану и официальное сопровождение вицепрезидента.

Усиленные меры безопасности

Штаб Джей Ди Венса и государственного секретаря США Марко Рубио, который также прибыл в Милан, разместился в отеле Sheraton. Здание полностью перекрыли для посторонних, а рядом установили специальную черную защитную конструкцию, в которую заезжал кортеж вице-президента. Такие меры обычно применяют для лиц с самым высоким уровнем угрозы.

На этом фоне неожиданным выглядел визит Венса на хоккейный матч женских сборных США и Чехии. Вице-президент посетил игру вместе с семьей и Марко Рубио без масштабных проверок и полной зачистки трибун.

В состав делегации Джей Ди Венса также вошли бывший директор ЦРУ Майк Помпео и несколько олимпийских чемпионов прошлых лет. Ожидается, что вечером вице-президент США примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро.

