В питерском порту обнаружили метеорит, которые транзитом из Беларуси везли в Великобританию 2 6.02.2026, 12:57

иллюстративное фото

Куски метеорита продаются на разных российских сайтах.

2,5-тонный осколок метеорита Алетай обнаружили при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга местные таможенники.

Через границу метеорит, экспертная стоимость которого составляет 323 млн российских рублей, хотели провезти, задекларировав его как «скульптуру для ландшафтного дизайна».

Как сообщает «Коммерсантъ», привезли груз из Беларуси на фуре, а причастен к перемещению метеорита Алексей Воронецкий.

Алетай — обломок ядра древней протопланеты, возраст которого составляет около 4,5 млрд лет. Он был обнаружен в 1898 году в Китае, на севере Синцзян-Уйгурского автономного района. За первые годы было найдены более 50 тонн обломков. В 2021 году ученые нашли новые фрагменты Алетая весом 23 тонны.

Куски метеорита продаются на разных российских сайтах. Стоимость разнится от веса и формы: например, 149 тыс. российских рублей за фрагмент 490 граммов или 305 тыс. российских рублей за пластину 203 грамма.

