Под Витебском дети учились в холодных классах 7 6.02.2026, 13:39

иллюстративное фото

В двух кабинетах начальных классов было плюс 15 градусов.

В одной из школ Витебского района не выполнялась необходимая температура. Причиной стали стыки оконных проемов.

Нарушения во время рейда выявили сотрудники прокуратуры Витебского района. В двух кабинетах начальных классов было плюс 15 градусов, что ниже установленных норм.

Согласно постановлению правительства №525, температура воздуха в классах в холодный период года для детей от 7 лет должна быть +18—20 °C.

«По результатам обследования установлено, что основной причиной пониженной температуры стало нарушение герметичности стыков оконных проемов. Указанные дефекты приводили к постоянному проникновению холодного воздуха в помещения, что не позволяло поддерживать нормативный температурный режим даже при полной нагрузке системы отопления», — сообщает Генпрокуратура.

В результате директору школы было вынесено предписание с требованием устранить нарушения. Сейчас температура соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям

