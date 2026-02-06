Под Витебском дети учились в холодных классах

Под Витебском дети учились в холодных классах7
- 6.02.2026, 13:39
- 2,016
В двух кабинетах начальных классов было плюс 15 градусов.
В одной из школ Витебского района не выполнялась необходимая температура. Причиной стали стыки оконных проемов.
Нарушения во время рейда выявили сотрудники прокуратуры Витебского района. В двух кабинетах начальных классов было плюс 15 градусов, что ниже установленных норм.
Согласно постановлению правительства №525, температура воздуха в классах в холодный период года для детей от 7 лет должна быть +18—20 °C.
«По результатам обследования установлено, что основной причиной пониженной температуры стало нарушение герметичности стыков оконных проемов. Указанные дефекты приводили к постоянному проникновению холодного воздуха в помещения, что не позволяло поддерживать нормативный температурный режим даже при полной нагрузке системы отопления», — сообщает Генпрокуратура.
В результате директору школы было вынесено предписание с требованием устранить нарушения. Сейчас температура соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям