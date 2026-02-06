закрыть
14 мая 2026, четверг, 15:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Витебском дети учились в холодных классах

7
  • 6.02.2026, 13:39
  • 2,016
Под Витебском дети учились в холодных классах
иллюстративное фото

В двух кабинетах начальных классов было плюс 15 градусов.

В одной из школ Витебского района не выполнялась необходимая температура. Причиной стали стыки оконных проемов.

Нарушения во время рейда выявили сотрудники прокуратуры Витебского района. В двух кабинетах начальных классов было плюс 15 градусов, что ниже установленных норм.

Согласно постановлению правительства №525, температура воздуха в классах в холодный период года для детей от 7 лет должна быть +18—20 °C.

«По результатам обследования установлено, что основной причиной пониженной температуры стало нарушение герметичности стыков оконных проемов. Указанные дефекты приводили к постоянному проникновению холодного воздуха в помещения, что не позволяло поддерживать нормативный температурный режим даже при полной нагрузке системы отопления», — сообщает Генпрокуратура.

В результате директору школы было вынесено предписание с требованием устранить нарушения. Сейчас температура соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин