Белорусскому хоккеисту в матче НХЛ выбили четыре зуба 7 6.02.2026, 13:52

Егор Шарангович

Судьи сочли это столкновение игровым моментом.

Белорусский нападающий канадского хоккейного клуба «Калгари Флэймз» Егор Шарангович лишился нескольких зубов в игре против «Эдмонтона».

На домашней арене «Калгари» победил в чемпионате НХЛ «Эдмонтон» со счетом 4:3.

Во втором периоде Шарангович в борьбе за шайбу столкнулся с нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем. Егор упал и не сразу подняться со льда, а тем временем Драйзайтль забил гол. Судьи сочли это столкновение игровым моментом и нарушения правил не зафиксировали.

