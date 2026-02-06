Белорусскому хоккеисту в матче НХЛ выбили четыре зуба

Белорусскому хоккеисту в матче НХЛ выбили четыре зуба7
- 6.02.2026, 13:52
Судьи сочли это столкновение игровым моментом.
Белорусский нападающий канадского хоккейного клуба «Калгари Флэймз» Егор Шарангович лишился нескольких зубов в игре против «Эдмонтона».
На домашней арене «Калгари» победил в чемпионате НХЛ «Эдмонтон» со счетом 4:3.
Во втором периоде Шарангович в борьбе за шайбу столкнулся с нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем. Егор упал и не сразу подняться со льда, а тем временем Драйзайтль забил гол. Судьи сочли это столкновение игровым моментом и нарушения правил не зафиксировали.