Ученые раскрыли секрет младенцев 3 6.02.2026, 14:04

Они формируют впечатления о внешнем мире уже в возрасте двух месяцев.

Увы, мы никогда не вспомним, как «путешествовали» в детской коляске или как пытались понять родительскую речь. Однако если бы мы все же мысленно вернулись в то время, то, возможно, могли бы приятно удивиться. Нейробиологи из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия) обнаружили, что двухмесячные малыши довольно умело систематизируют свои первые знания об окружающем мире, пишет «Нож».

Команда ученых в сотрудничестве со специалистами из дублинских больниц провела исследование, в котором поучаствовали 130 младенцев в возрасте двух месяцев.

Детей положили на мягкое кресло-мешок. Далее ученые надели им наушники с шумоподавлением и заставили смотреть на красочные изображения с кошками, утками, деревьями и корзинками с едой. Пока дети разглядывали картинки, нейробиологи отслеживали активность их мозга при помощи фМРТ.

После сбора данных ученые использовали модели ИИ, чтобы проанализировать полученную информации. Сравнивая паттерны активности мозга, исследователи выяснили, что двухмесячные малыши уже умеют категоризировать увиденные объекты.

«Несмотря на то что у младенцев в возрасте двух месяцев коммуникация ограничена отсутствием речи и мелкой моторики, их мозг уже не только представляет, как выглядят предметы, но и определяет, к какой категории они относятся, — объяснила доктор Клиона О'Доэрти, ведущий автор исследования. — Это говорит о том, что основы визуального восприятия закладываются очень рано, гораздо раньше, чем предполагалось».

По мнению ученых, их наработки позволяют по-новому взглянуть на процесс обучения моделей искусственного интеллекта.

«Младенцы обучаются гораздо быстрее, чем современные модели искусственного интеллекта. Изучая этот процесс, мы надеемся вдохновить разработчиков на создание нового поколения моделей ИИ, которые будут обучаться более эффективно, что снизит экономические и экологические издержки», — добавил профессор Родри Кьюсак, руководитель исследования.

