«Креатив» от Вовы Соловьева 8 Телеграм-канал «СерпомПо»

6.02.2026, 14:15

В раю «старлинки» не берут.

А вот еще пара рецептов, как убедить главную страну НАТО включить обратно «старлинки» России, которая «воюет с НАТО» в Украине.

От креативщика Вовы Соловьева.

Пусть наш Трамп позвонит Маску и прикрикнет на него как следует!

А если откажется, подорвать в космосе ядерную бомбу и уничтожить все его спутники:

«Понятно, что мы тоже потеряем все наши спутники, но мы сильно отстаем, и для нас это не большая потеря, ничего страшного перейдем на почтовых голубей».

А что, норм выход! Рогозин и Чемезов одобрят! Особенно, если разработанный китайскими учеными «убийца Старлинка» TPG1000Cs окажется фейком.

Симоньян уже предлагала для поражения «шпионской» спутниковой группировки США устроить термоядерный взрыв над Сибирью.

Новый министр обороны Украины Федоров, которого упомянул пропагандист, и правда заявил, что для сдерживания ВС РФ необходимо довести число потерь у россиян до 50 тыс. в месяц (с 30 тыс., по данным Киева).

Сейчас их львиная доля с обеих сторон - от дронов. Поэтому новое военное руководство и договорилось с Маском о блокировке в Украине всех терминалов Starlink, не прошедших спецавторизации.

В итоге у россиян «упала связь» и «беспилотия».

Starlink позволял:

«Шахедам» и FPV-дронам летать на сотни км, сохраняя ручное управление в реальном времени через спутник. Теперь же радиус действия ограничен мощностью обычных радиопередатчиков.

Точнее наводить дроны на движущиеся цели (поезда, технику) глубоко в тылу.

Его сигнал сложно подавить обычными РЭБ. Теперь дроны уязвимы для стандартных систем помех.

Дроны со Starlink сложнее засечь средствами радиотехнической разведки - они не излучают сигнал на типичных для БПЛА частотах, а направляют его вверх на спутник.

Автоматическое отключение Starlink (при скорости >75-90 км/ч), делает проблемным его использование на быстрых ударных БПЛА.

Это удар по всей системе управления войсками. В т.ч. для быстрой передачи на передовой информации между соседними подразделениями или от разведки к штабу. Координация рассыпается. Из-за потери связи у ВС РФ уже снизилось число и эффективность штурмов - командиры не видят ситуацию в реальном времени через стримы.

Без скоростного интернета передача координат целей от корректировщика к орудию занимает минуты, а не секунды - противник успевает сменить позицию.

Логистические цепочки (заявки на снаряды, эвакуация раненых) завязаны на цифровую связь, а переход на уязвимые радиостанции замедляет процессы снабжения.

Возврат к обычным радиостанциям и сотовой связи ведет к тому, что сигналы легко пеленгуются и перехватываются средствами РЭР - противник вычисляет местоположение штабов и скоплений сил. Обычные радиоканалы чувствительны к «глушилкам», что парализует управление на отдельных участках.

Для солдат Starlink зачастую единственный способ связи с домом. Понятно, как скажется на моральном духе резкое отключение интернета.

Итог. Федоров не просто (как пропагандисты) объявил о том, что увеличит потери противника. Он показал, как и чем его войска намерены этого добиваться.

В переводе на дипломатический язык: Путин, перестань выставлять нам территориальные ультиматумы. Давай прекращать огонь по текущей ЛБС.

В противном случае штурм укрепрайона Краматорск-Славянск, атаки на Запорожье и многократно «взятый россиянами» Купянск и Купянск-Узловой обойдется РФ очень дорого.

Но, судя по переговорам в Абу-Даби, «великий геополитик» «за ценой не постоит». Более того, он организовал виртуальную встречу с товарищем Си, где принялся расстилаться перед «дорогим другом». Давая сигнал (американцам), что ради продолжения «операции Z», готов еще больше усилить зависимость РФ от Китая, выступая как его прокси против США.

Плевать и на истерики военкоров из-за падения Starlink. И на потоки роликов: хоть военных и их родных с жалобами на «мясные штурмы». Хоть замерзающих жителей многоэтажек, лишенных пособий беженцев из Курской области, разоряющихся из-за повышения налогов бизнесменов.

Единственное решение - взорвать бомбу, ломая все - и чужим, и своим.

"Весь мир в труху». И «в рай»

