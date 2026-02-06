Полк Калиновского выпустил фильм с настоящими кадрами подготовки к штурму 3 6.02.2026, 14:17

Первая серия фильма-дневника «Неделя на фронте» уже доступна в сети.

Полк Калиновского снял многосерийный фильм-дневник «Неделя на фронте». Первую часть проекта о жизни и боях без ротаций уже можно увидеть в сети.

В видео есть кадры из подвала, где воины устроили себе временный дом — обзор того подвала они иронично называют рум-туром. Показали места для сна и так называемый «центр жизни» — терминал Starlink.

Воины не скрывают от камеры эмоции. Доброволец Кос, который ведет повествование в фильме, объясняет это:

«График дежурств на позиции меняется в зависимости от активности на направлении. Этой ночью нас несколько раз поднимали для стрельбы из гранатомета.

Сон постоянно прерывается, нормально выспаться сложно. Поэтому настроение у воинов плавает».

В фильме показывают не только моменты боев, но и минуты затишья, когда у воинов есть возможность спокойно поговорить. Обсуждают они разное — от веганства, которого придерживается один из воинов, до шуточной связи группы «Навибэнд» и партии ОГП.

Во второй серии представители полка обещают рассказать про штурм, который начался в следующие дни после событий первой серии.

