Песков прокомментировал покушение на генерала ГРУ Алексеева в Москве

Песков прокомментировал покушение на генерала ГРУ Алексеева в Москве11
- 6.02.2026, 14:20
Путина проинформировали.
Пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков прокомментировал покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве.
Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, российские спецслужбы занимаются расследованием, а вся информация оперативно докладывается Владимиру Путину.
«Кремль желает генерал-лейтенанту скорейшего выздоровления. Военачальники находятся под угрозой во время войны, обеспечение их безопасности - тема спецслужб», - заявил Песков.
Других подробностей о мотивах нападения или возможных подозреваемых российские власти пока не сообщают.
Что предшествовало?
В Москве неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта армии оккупантов Владимира Алексеева. Его госпитализировали.