Фура ушла в занос и вылетела на встречку в BMW 6 6.02.2026, 14:23

Жесткое ДТП на трассе М10.

На трассе М10 «Граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин» фура вылетела на встречку и врезалась в BMW. Все случилось сегодня около 10:20. Есть пострадавшие.

— 48-летний водитель автомобиля DAF с прицепом, по предварительной причине, не справился с управлением, ушел в неуправляемый занос, из-за чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем BMW под управлением 36-летнего водителя, — прокомментировали аварию в ГАИ.

Водитель легкового автомобиля, а также его 37-летний пассажир доставлены в больницу для обследования.

