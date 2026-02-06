Фура ушла в занос и вылетела на встречку в BMW

Фура ушла в занос и вылетела на встречку в BMW6
- 6.02.2026, 14:23
- 8,472
Жесткое ДТП на трассе М10.
На трассе М10 «Граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин» фура вылетела на встречку и врезалась в BMW. Все случилось сегодня около 10:20. Есть пострадавшие.
— 48-летний водитель автомобиля DAF с прицепом, по предварительной причине, не справился с управлением, ушел в неуправляемый занос, из-за чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем BMW под управлением 36-летнего водителя, — прокомментировали аварию в ГАИ.
Водитель легкового автомобиля, а также его 37-летний пассажир доставлены в больницу для обследования.