Польская железная дорога опровергает слухи о возобновлении сообщения с Беларусью 4 6.02.2026, 18:01

Пассажирские поезда между двумя странами не ходят с 2020 года.

Польская железная дорога не планирует возобновлять пассажирское сообщение с Беларусью с 1 апреля. Об этом говорится в официальном ответе от пресс-службы Польской железной дороги PKP, который получило «Еврорадио».

«Польским железнодорожным линиям не было подано никаких заявок или запросов со стороны перевозчиков. С 1 апреля железнодорожное сообщение с Беларусью не планируется», — говорится в ответе Анны Знаевской-Павлюк.

Ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация, будто пассажирское сообщение между Польшей и Беларусью будет возобновлено с 1 апреля 2026 года. Пассажирские поезда между двумя странами не ходят с 2020 года. Сначала на это повлияла пандемия ковида, а потом — санкции против режима Лукашенко и мигрантский кризис на границе.

Движение грузовых поездов между Беларусью и Польшей продолжается.

