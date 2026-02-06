закрыть
14 мая 2026, четверг, 18:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польская железная дорога опровергает слухи о возобновлении сообщения с Беларусью

4
  • 6.02.2026, 18:01
  • 4,740
Польская железная дорога опровергает слухи о возобновлении сообщения с Беларусью

Пассажирские поезда между двумя странами не ходят с 2020 года.

Польская железная дорога не планирует возобновлять пассажирское сообщение с Беларусью с 1 апреля. Об этом говорится в официальном ответе от пресс-службы Польской железной дороги PKP, который получило «Еврорадио».

«Польским железнодорожным линиям не было подано никаких заявок или запросов со стороны перевозчиков. С 1 апреля железнодорожное сообщение с Беларусью не планируется», — говорится в ответе Анны Знаевской-Павлюк.

Ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация, будто пассажирское сообщение между Польшей и Беларусью будет возобновлено с 1 апреля 2026 года. Пассажирские поезда между двумя странами не ходят с 2020 года. Сначала на это повлияла пандемия ковида, а потом — санкции против режима Лукашенко и мигрантский кризис на границе.

Движение грузовых поездов между Беларусью и Польшей продолжается.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин