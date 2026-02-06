«Лукашенко окончательно и бесповоротно оторвался от реальности»8
- 6.02.2026, 19:36
Белорусы ответили диктатору.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на новость о том, что высокопоставленные чиновники устроили саботаж и «бунт» против Лукашенко.
Приводим некоторые из них:
«Витебской области не повезло географически и это нужно понимать. Более холодный климат и близость болот. Имею ввиду Россию».
«Рыба уже давно сгнила с головы».
«Видно, его при родах вниз головой с печки роняли».
«Лукашенко, очень тупой! В мире один он такой! Бред он несет и каждый день врет! Сгинь поскорей, плешивый урод!»
«Чиновники предупредили Луку, что отрицательный рост заканчивается и ожидается резкий положительный спад. Будьте готовы».
«Усатая толстопузая гнида, когда ты уже ласты откинешь»
«Лукашенко окончательно и бесповоротно оторвался от реальности».