«Лукашенко окончательно и бесповоротно оторвался от реальности» 8 6.02.2026, 19:36

Белорусы ответили диктатору.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на новость о том, что высокопоставленные чиновники устроили саботаж и «бунт» против Лукашенко.

Приводим некоторые из них:

«Витебской области не повезло географически и это нужно понимать. Более холодный климат и близость болот. Имею ввиду Россию».

«Рыба уже давно сгнила с головы».

«Видно, его при родах вниз головой с печки роняли».

«Лукашенко, очень тупой! В мире один он такой! Бред он несет и каждый день врет! Сгинь поскорей, плешивый урод!»

«Чиновники предупредили Луку, что отрицательный рост заканчивается и ожидается резкий положительный спад. Будьте готовы».

«Усатая толстопузая гнида, когда ты уже ласты откинешь»

«Лукашенко окончательно и бесповоротно оторвался от реальности».

