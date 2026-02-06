«Почувствовал сильные судороги по всему телу»4
- 6.02.2026, 20:09
- 4,308
Белорус рассказал, как его ударило током в минском троллейбусе.
На днях СМИ подробно рассказывали историю Дианы, которую в конце января ударило током в 44-м троллейбусе. Но девушка была не единственной пострадавшей. В «Минсктрансе» сообщили, что с подозрением на электротравму в одну из минских больниц был доставлен парень. После публикации он вышел на связь с «Онлайнером» и рассказал, что с ним произошло.
«На следующий день пошел на занятия»
Матвею 18 лет, он учится в одном из столичных колледжей. 27 января в 16.45 на остановке «Центр милосердия» он попытался зайти в задние двери троллейбуса № 4, и его ударило током.
— Я только ступил на металлический порожек, как сразу ощутил боль в ноге и упал в лужу между бордюром и троллейбусом. Поскольку нога оставалась на том пороге, меня начало всего трясти. Сознание я не терял. По ощущениям происходившее можно описать как сильные судороги по всему телу. Было болезненно, — вспоминает Матвей. — Диану оттащили, поскольку она находилась в самом троллейбусе, а я застрял в этой ямке, и меня оттянуть никто не мог. Возможно, люди думали, что у меня припадок эпилепсии. Когда водитель сообразил, что случилось, он отключил троллейбус.
Вскоре Матвею помогли подняться и усадили на скамейку. На место приехала скорая, и пострадавшего отвезли в клиническую больницу № . Врачи поначалу поставили предварительный диагноз «электротравма», собирались положить его в реанимацию, а после детального обследования постановили: у парня «воздействие тока без электротравмы». В тот же день Матвей вернулся домой, больничный не брал и на следующий день пошел на занятия в колледж.
— Как чувствовал себя через несколько часов после случившегося? Как только воздействие тока прекратилось, ощущал себя уже нормально. Как будто ничего не произошло. Но спустя время в тот день у меня сильно болело в районе икр, но в целом чувствовал себя неплохо, — говорит студент.
«К водителю нет претензий»
После произошедшего Матвея вызывали в милицию, с ним также встречались сотрудники «Минсктранса»:
— Мне принесли извинения и сказали, что будет выплачена денежная компенсация. Нужно лишь собрать документы для страховой.
Собеседник говорит, что после инцидента в троллейбусе в интернете читал много негативных комментариев в адрес водителя, который якобы медлил и не смог оперативно отключить транспорт. Но пострадавший никого не винит и считает, что водитель сработал достаточно быстро.
— Считаю, он вообще не виновен. Учитывая, что в такой ситуации оказались два человека, он среагировал довольно быстро. А пишут, что он чуть ли не поехал дальше и не обратил внимания. Это не так. На самом деле он старался помочь и сам вызвал милицию.
— Вам назвали причину, почему троллейбус ударил током?
— Как мне объяснили, в троллейбусе есть три барьера защиты, чтобы человек не пострадал от воздействия тока. И соль, которой зимой посыпают дороги, один из барьеров разъела. Из-за этого нас и ударило током. Резиновая подошва не спасла, поскольку на ней, как и на платформе, тоже была соль.