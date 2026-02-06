В центре Минска лежат светильники после «разовой акции»5
- 6.02.2026, 20:36
Фотофакт.
«Разовая акция» чиновников осталась позади, но фонари на главном проспекте столицы зажглись не все.
Часть из них не горит, а лежит, заметила «Салідарнасць».
Дело в том, что «Мингорсвет» меняет старые опоры и светильники, установленные в 50-х годах прошлого века, на новые. Сообщается, что это будут современные оцинкованные конструкции с энергоэффективными светодиодными светильниками беларуского производства.
Изготовят их в ретро стиле, чтобы не нарушать сложившийся на проспекте Независимости архитектурный ансамбль.