В центре Минска лежат светильники после «разовой акции» 5 6.02.2026, 20:36

Фотофакт.

«Разовая акция» чиновников осталась позади, но фонари на главном проспекте столицы зажглись не все.

Часть из них не горит, а лежит, заметила «Салідарнасць».

Дело в том, что «Мингорсвет» меняет старые опоры и светильники, установленные в 50-х годах прошлого века, на новые. Сообщается, что это будут современные оцинкованные конструкции с энергоэффективными светодиодными светильниками беларуского производства.

Изготовят их в ретро стиле, чтобы не нарушать сложившийся на проспекте Независимости архитектурный ансамбль.

