«Будто лось прыгнул на машину» 2 6.02.2026, 22:32

4,680

Иллюстративное фото

Пассажирка маршрутки - о ДТП под Вилейкой.

Вечером 5 февраля в Вилейском районе маршрутка из Минска врезалась в упавшее на дорогу дерево и съехала в кювет. Одна из пассажирок транспортного средства рассказала госгазете «Мінская праўда» о том, что происходило в салоне.

По словам женщины, водитель перед началом движения напомнил пассажирам о необходимости пристегнуться и даже настоял на этом. Она считает, что именно ремни безопасности помогли ей избежать травм.

— Я смотрела фильм в телефоне, и вдруг удар — будто лось прыгнул на машину. При столкновении у меня телефон выпал из рук, но я осталась на своем месте и не получила травм. Если бы водитель не попросил пристегнуться, думаю, никто бы из нас (пассажиров. — Прим. ред.) об этом и не подумал, — предположила женщина.

В шоковом состоянии пассажиры принялись выбираться из поврежденного автомобиля. Боковая дверь из-за удара не открывалась, им пришлось использовать заднюю. Проезжающие водители остановились, чтобы им помочь.

— Не успели мы выбраться наружу, как моментально приехала машина скорой помощи, — вспоминает она.

Водитель и пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, были без сознания. Позже водитель пришел в себя, его осмотрели медики. Женщину на носилках транспортировали в машину скорой. Пострадавшая после операции находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com