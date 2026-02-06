«Будто лось прыгнул на машину»
- 6.02.2026, 22:32
Пассажирка маршрутки - о ДТП под Вилейкой.
Вечером 5 февраля в Вилейском районе маршрутка из Минска врезалась в упавшее на дорогу дерево и съехала в кювет. Одна из пассажирок транспортного средства рассказала госгазете «Мінская праўда» о том, что происходило в салоне.
По словам женщины, водитель перед началом движения напомнил пассажирам о необходимости пристегнуться и даже настоял на этом. Она считает, что именно ремни безопасности помогли ей избежать травм.
— Я смотрела фильм в телефоне, и вдруг удар — будто лось прыгнул на машину. При столкновении у меня телефон выпал из рук, но я осталась на своем месте и не получила травм. Если бы водитель не попросил пристегнуться, думаю, никто бы из нас (пассажиров. — Прим. ред.) об этом и не подумал, — предположила женщина.
В шоковом состоянии пассажиры принялись выбираться из поврежденного автомобиля. Боковая дверь из-за удара не открывалась, им пришлось использовать заднюю. Проезжающие водители остановились, чтобы им помочь.
— Не успели мы выбраться наружу, как моментально приехала машина скорой помощи, — вспоминает она.
Водитель и пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, были без сознания. Позже водитель пришел в себя, его осмотрели медики. Женщину на носилках транспортировали в машину скорой. Пострадавшая после операции находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.