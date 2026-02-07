Госдеп США одобрил продажу Украине запчастей для военной техники

  • 7.02.2026, 10:51
  • 1,350
У Конгресса есть 30 дней на рассмотрение сделки.

Госдепартамент США одобрил потенциальное предоставление Украине материально-технической поддержки на сумму до $185 млн.

Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA), курирующее зарубежные военные поставки по межправительственным контрактам.

По данным ведомства, Киев ранее запросил различную поддержку, включая запчасти для транспортных средств и систем вооружений. Конкретные позиции в уведомлении не раскрываются, но общая стоимость оценивается в $185 млн.

«Эта предложенная продажа будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», - говорится в сообщении.

Администрация уже уведомила Конгресс о решении: у законодателей есть 30 дней на рассмотрение и возможное блокирование сделки.

