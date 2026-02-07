Сибига: Украина не причастна к покушению на генерала Алексеева в Москве 6 7.02.2026, 11:07

Андрей Сибига

Глава МИД Украины ответил Лаврову.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не причастен к покушению на первого замглавы ГРУ Генштаба России Владимира Алексеева.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в покушении на генерала. Он аргументирует это якобы целью саботажа мирных переговоров.

Однако в комментарии Reuters украинский министр Андрей Сибига заявил, что «Киев не имеет никакого отношения к нападению».

Напомним, вчера в Москве 6 февраля неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева.

Согласно российским СМИ, генералу выстрелили в спину, после чего нападавший скрылся с места преступление. Инцидент произошел в жилом доме генерала на Волоколамском шоссе.

После случившегося Алексеева доставили в одну из столичных больниц, где он находился в реанимации. Следствие полагает, что в генерала могла выстрелить женщина, которая ждала его в подъезде дома.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com