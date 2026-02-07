закрыть
15 мая 2026, пятница, 11:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сибига: Украина не причастна к покушению на генерала Алексеева в Москве

6
  • 7.02.2026, 11:07
  • 4,196
Сибига: Украина не причастна к покушению на генерала Алексеева в Москве
Андрей Сибига

Глава МИД Украины ответил Лаврову.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не причастен к покушению на первого замглавы ГРУ Генштаба России Владимира Алексеева.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в покушении на генерала. Он аргументирует это якобы целью саботажа мирных переговоров.

Однако в комментарии Reuters украинский министр Андрей Сибига заявил, что «Киев не имеет никакого отношения к нападению».

Напомним, вчера в Москве 6 февраля неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева.

Согласно российским СМИ, генералу выстрелили в спину, после чего нападавший скрылся с места преступление. Инцидент произошел в жилом доме генерала на Волоколамском шоссе.

После случившегося Алексеева доставили в одну из столичных больниц, где он находился в реанимации. Следствие полагает, что в генерала могла выстрелить женщина, которая ждала его в подъезде дома.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина