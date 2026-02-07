15 мая 2026, пятница, 13:26
  • 7.02.2026, 11:55
«Трамп очень хочет этого от Путина»
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

Зачем президенту США нужна новая встреча с российским диктатором?

Во время мирных переговоров по завершению войны в Украине, в которых участвуют США, американцы и россияне обсуждали вопросы сотрудничества между их странами. Есть предположение, что впоследствии эти договоренности могут быть согласованы на самом высоком уровне. Возможна новая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.

Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, президент США с нетерпением ждет следующую встречу с кремлевским диктатором. Это может значительно улучшить политические связи между Вашингтоном и Москвой.

Юрий Рашкин считает, что тесное сотрудничество между США и Россией – очень опасно. Он объяснил, что Путину не столь важно, чтобы американцы были его союзниками. Это нужно Трампу, а кремлевский диктатор хочет, чтобы американская власть создавала неопределенность и хаос в мирном процессе.

«Мы видим, что эти переговоры не ведут ни к чему. Однако они связывают Украину, чтобы та не расширяла военные действия (против России – 24 Канал), ведь, мол, продолжается мирный процесс», – подчеркнул он.

Это выглядит так, будто Трамп дает Путину время и дальше вести войну и одновременно налаживает с Москвой выгодные для США вопросы.

По словам политика из США, тот мирный процесс, который организовали американцы – это лишь попытки Украины отразить наступление на дипломатическом фронте. Администрация Трампа же в то время ведет переговоры с Россией за спиной у украинской власти.

