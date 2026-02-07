Чиновники, как крысы, разбегаются от Лукашенко 8 7.02.2026, 13:58

Это просто эпидемия.

Аналитик Сергей Чалый называет то, что сейчас происходит с кадрами в выстроенной Александром Лукашенко за 31 год правления «вертикали» власти, эпидемией повального бегства чиновников со своих постов. Причем, по его словам, то, что еще недавно выглядело как исключение из правил, приобрело характер долгосрочной тенденции.

В своей программе «Чалый: экономика» на канале БРЦ, эксперт препарирует последние кадровые перестановки, которые на первый взгляд были заранее согласованы с Александром Лукашенко, но так и не случились.

Вот, например, как Сергей Чалый объясняет ситуацию с отказом Лукашенко отпустить председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева на работу в правительство.

«Еще одно продолжение тенденции - кадровые вопросы… Ну, это же эпидемия просто…, - отмечает аналитик. - Все начали проситься куда-нибудь их перевести. И Лукашенко абсолютно идентично начинает отвечать».

Если раньше диктатор начинал с того, что отчитывал чиновников и раздавал ценные установки, то теперь появилась новая тенденция. Лукашенко пытается отговорить просящего о переводе, выяснить почему ему не нравится работать на занимаемой должности.

Вот какой диалог у Лукашенко получился, например, все с тем же Кухаревым:

«Темнить не стану. Мне тут многие докладывают по поводу не то вашего желания, не то чьего-то желания перейти работать в правительство. Тоже обсудим эту проблему. Так по-мужски, по человечески… Тем более что те, которые также делали заключение не то по вашему желанию, не то по их предложению, предупреждены мною, что я с вами буду говорить откровенно… Еще раз подчеркиваю: этот разговор - вторая часть - не связана с тем, что в Минске у нас катастрофически плохо. Недостатков хватает, как везде. Желательно, чтобы поменьше. И у меня нет больших претензий к нынешнему руководителю Минска…»

В тот же день Лукашенко принял с докладами министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова и генерального директора ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Владимира Лукьянова, которые также просили о переводе на новое место службы. Но их Лукашенко тоже решил оставить в своей «обойме».

«И ведь действительно, как поменялась кадровая политика радикально. Я все все еще продолжаю настаивать на том, что вот как в «Пятикнижии» Моисея, есть книга «Исход», так вот то сейчас происходит, вот это вот желание этого исхода, это результат элегантной победы Лукашенко на выборах в прошлом году, - говорит Чалый. - Ну какие, что еще 5 лет. Ну ты же нам только что обещал? Где эта смена поколений там, вот это все такое. Ну то есть как бы вот мотивация людей пропала. Вот о чем речь идет…»

