Продажу вейпов в Беларуси ждут масштабные изменения 6 7.02.2026, 14:16

В МАРТ назвали главное.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович заявил после совещания у Лукашенко, что в стране грядут большие изменения в законодательстве, регулирующем торговлю электронными сигаретами и вейпами.

«В стадии подготовки документа обсуждалось два направления. Либо мы запрещаем полностью использование электронных систем курения, либо мы ограничиваем на законодательном уровне меры по регулированию этого направления. Остановились на втором пути», — заявил Артур Карпович.

По его словам, власти решили сократить количество оптовых поставщиков и производителей, которые будут иметь право ввозить в Беларусь или производить электронные системы курения и сопутствующие товары.

«То есть мы на стадии ввоза изделия в страну включаем жесткий фильтр. Мы запрещаем широкому кругу заниматься оптовой торговлей этих изделий. При этом по максимуму сохраняем рабочие места и ужесточаем лицензионные требования», — рассказал он.

Министр не уточнил, зачем сокращать поставщиков и как это скажется на ценах в рознице, а также какой позитивный эффект может дать. Также пока неясно, останутся ли на рынке действующие импортеры устройств для парения и жидкостей или лицензии дадут новым игрокам. Принципы отбора компаний, которым дадут лицензии, министр также не раскрыл.

В то же время Карпович пообещал, что в рознице сокращения торговых точек не предвидится.

«На сегодняшний день не секрет, что у нас в этой сфере имеются проблемы. Масса островков. Зачастую очень сложно с ними бороться. За прошлый год только Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) промониторило порядка пяти сотен этих островков. 70% реализовывают товары ненадлежащего качества», — заявил глава МАРТ.

По его словам, меры ответственности, которые применяются к торговым точкам, «недостаточно жесткие».

«Поэтому через два дня субъект опять начинает продавать то, на чем зарабатывает хорошие деньги. Я думаю, что в первой половине 26-го года этот документ зайдет к «депутатам», — пообещал министр.

Напомним, что еще в ноябре стало известно о подготовке в «палатке» масштабных изменений на рынке электронных сигарет. Согласно законопроекту, белорусов ждут:

жесткое ограничение круга компаний, которые смогут импортировать и продавать электронные сигареты и жидкости к ним;

полный запрет на доставку и пересылку вейпов;

запрет на самостоятельное изготовление жидкостей для электронных сигарет;

строгие ограничения на рекламу и выкладку товара.

