«Этот чайник легко обгоняет по цене новый «айфон» 3 8.02.2026, 11:00

В домах белорусов хранятся настоящие сокровища европейского фарфора XX века.

Иногда кажется, что у читателей Onliner дома хранится половина европейского фарфора XX века. В новом выпуске «Антиквара» журналисты снова разбирают находки — от комодов и сервизов до фигурок, кувшинов и музыкальных шкатулок. Оценку, как обычно, проводили вместе с экспертами из винтажного салона «Шебби». Они просмотрели каждую вещь и объяснили, что они из себя представляют и сколько могут стоить.

Комод

— На фото верхняя часть буфета, которую приспособили под комод. Оригинальное решение для сохранения антикварной вещи. Сам буфет был сделан из дуба, это конец XIX — начало XX века. В хорошем состоянии и в полной комплектности этот буфет мог бы стоить от 3000 рублей. В таком виде, как сейчас, большой ценности не имеет. Его можно отреставрировать и использовать дальше для хозяйственных нужд.

Сервиз

— Кофейно-чайный сервиз на подносе с символикой Олимпиады 1980 года. Это коллекционный предмет советского периода, который выпускался различными предприятиями, включая Неманский стекольный завод и ЛФЗ. Он часто встречается на онлайн-аукционах и торговых площадках. Цена — от 60 до 100 рублей.

Тарелка

— Обеденная тарелка, судя по клейму, изготовленная в Чехословакии. Нежный цветочный узор, популярный во второй половине XX века. Может стоить около 10—15 рублей.

Обувь

— Мужские коричневые кожаные лоферы с ремешком на липучке. Это обувь в повседневном или комфортном стиле от бренда Salamander, произведены в 1980-х годах. При условии хорошей сохранности могут стоить до 100 рублей.

Чайник

— Этот серебряный или посеребренный чайник является антикварным предметом, выполненным в викторианском стиле (середина — вторая половина XIX века). Вероятно, изготовлен из металла с серебрением или стерлингового серебра, что было распространено в тот период. Чайник богато украшен сложным резным цветочным орнаментом по всей поверхности корпуса. Предметы такого типа производились многими известными английскими мануфактурами, например James Dixon & Sons или John Ashberry Sheffield. На чайнике имеется дарственная гравировка, датированная августом 1865 года.

Если чайник посеребренный, цена на него может варьироваться в пределах нескольких сотен долларов. Если предмет изготовлен из цельного серебра (например, 800-й, 925-й или 950-й пробы), его ценность значительно выше, так как определяется еще и весом драгоценного металла. Цены на такие предметы могут достигать нескольких тысяч долларов.

Сервиз

— Представленный на фото фарфоровый сервиз — это продукция польской фабрики Walbrzych. Судя по характерному дизайну, это популярный классический узор, часто называемый Maria Teresa. Изделия фабрики славятся своим высококачественным фарфором и красивым внешним видом. Цена за один предмет может быть в районе 10—20 рублей в зависимости от состояния.

Статуэтки

— Винтажная фарфоровая статуэтка путти (Амур), держащего в руках белого голубя. Подобные статуэтки в стиле ню (с изображением обнаженного тела) в середине XX века были популярны в Европе, особенно в Германии. Их производили такие известные мануфактуры, как Schaubach Kunst и Wallendorf. Эта статуэтка небольшого размера — около 7 сантиметров в высоту. Цена на нее в зависимости от степени сохранности и наличия клейма — от 60 до 180 рублей.

— Это фарфоровый путти с луком, произведенный в Германии в середине XX века, вероятно, на одной из мануфактур Тюрингии, таких как Wallendorf или Carl Scheidig. Эта статуэтка также небольшого размера, по стоимости сопоставима с предыдущей — от 60 до 180 рублей.

— Старинная фарфоровая кукла-игольница, Германия, середина XX века. Фигурка выполнена из расписного фарфора, а ее пышная юбка сделана из кружева. Представляет интерес для коллекционеров антиквариата и любителей старинных швейных принадлежностей. Стоимость таких игольниц может значительно варьироваться и зависит от сохранности как фарфоровой части (отсутствие сколов, трещин), так и тканевой юбки (отсутствие загрязнений, разрывов, необходимости ремонта).

Цены начинаются от 150 рублей и доходят до 500—600. Более крупные или редкие модели могут стоить дороже.

— Эта винтажная фарфоровая композиция под названием «Путти с козленком» или «Мальчик с козлом» была произведена в Германии, скорее всего, на мануфактуре Wallendorf.

Сюжет статуэтки уходит корнями в античную мифологию, где путти и козлы являются символами, связанными с Вакхом — богом виноделия, плодородия и веселья. Также композиция олицетворяет гармонию человека с природой. Это популярный мотив в немецком фарфоре середины XX века, часто встречающийся в изделиях Wallendorf и Schaubach Kunst.

На антикварных площадках и аукционах цены за экземпляр в хорошем состоянии обычно находятся в диапазоне от 300 до 700 рублей и выше.

— Старинная фарфоровая фигурка, известная под названиями «Пляжница» и «Девушка в купальнике и шляпе, отдыхающая на пляже». Она была произведена в Германии мануфактурой Wagner & Apel примерно в 1930—1950-е годы. Продается на антикварных ресурсах по цене в среднем от 300 до 500 рублей.

— Эта винтажная фарфоровая фигурка «Балерина, завязывающая пуанты» производилась различными немецкими мануфактурами, такими как Fasold & Stauch, Wallendorf и Schau Bach Kunst в 1950—1960-х годах. Цены на онлайн-аукционах и антикварных площадках — от 350 до 700 рублей и выше.

Кувшин

— Представленный на фото предмет — это винтажный керамический кувшин (или бутылка для ликера) от французского производителя Bardinet. Кувшин изготовлен из керамики или песчаника (stoneware) с двухцветной эмалированной глазурью — коричневой сверху и кремово-белой снизу. Производились такие кувшины в конце XIX — начале XX века. Изначально использовались как бутылки для ликера или бренди. Такие предметы в хорошем состоянии, без сколов и трещин являются коллекционными. На антикварных рынках их стоимость может варьироваться от 50 до 120 рублей.

Статуэтки

— Винтажная фарфоровая композиция «Материнство», изображающая женщину с ребенком, купающихся или плескающихся в воде. Вероятнее всего, производство фабрики Wallendorf. Детализация, в том числе проработка волос и выражения лиц, характерна для высококачественного немецкого фарфора середины XX века. Большинство таких фигурок были произведены в 1950—1970-е годы в ГДР. Стоимость такой статуэтки в хорошем состоянии составляет от 450 до 900 рублей.

— Эта фарфоровая статуэтка называется «Амазонка» (или «Обнаженная всадница»). Она была изготовлена на известной немецкой мануфактуре Wallendorf. Скульптура выполнена по модели Курта Штайнера. Производились начиная с 1960-х годов. Эта фигурка высоко ценится коллекционерами и часто встречается на различных аукционах и торговых площадках. Стоимость в зависимости от состояния может быть от 500 до 1500 рублей и выше.

— Фарфоровая статуэтка на фото является композицией под названием «Репетиция» (или «Музыканты»). Она была изготовлена на известной немецкой мануфактуре Sitzendorf. Выполнена из глазурованного и расписанного вручную фарфора. Статуэтка изображает даму, играющую на клавикорде, и кавалера со скрипкой, что является типичным сюжетом для галантных сцен в стиле рококо или барокко. Подобные винтажные изделия производились примерно в середине или второй половине XX века. Эта композиция является коллекционным предметом и часто встречается на онлайн-аукционах и торговых площадках. Цена подобной статуэтки начинается от 250 рублей.

— Эта фарфоровая статуэтка с изображением олененка, вероятно, была произведена в Германии в середине XX века, о чем свидетельствуют аналогичные товары, часто встречающиеся с маркировкой Foreign или клеймом немецких мануфактур. Цена в зависимости от наличия клейма и сохранности может составлять от 50 до 150 рублей.

Набор приборов

— Эти старинные столовые приборы, вероятно, изготовлены из серебра или посеребренного металла (мельхиор/нейзильбер), скорее всего, европейского, возможно, немецкого производства.

Большая лопатка — это сервировочная лопатка для рыбы. Она имеет характерную широкую рабочую часть с декоративной прорезью, которая служит для стекания жидкости. Подобные приборы были популярны в XIX — начале XX века, когда сервировка рыбы требовала отдельного инструмента.

Ложка с чашей в форме ракушки — сахарная ложка или ложка для икры. Ее чаша, напоминающая морскую раковину, предназначена для удобного зачерпывания сахара, варенья или икры. Ручка украшена сложным узором в стиле рококо или барокко.

Маленькая ложка — это чайная или кофейная ложка с цветочным мотивом на конце ручки. Цена отдельных посеребренных приборов составляет, как правило, от 10 до 100 рублей за единицу в зависимости от размера, состояния и редкости узора. Изделия из серебра будет оцениваться исходя из их пробы и веса. К примеру, серебряная лопатка 800—860-й пробы может стоить от 200—250 рублей.

Музыкальная шкатулка

— Прекрасная фарфоровая музыкальная шкатулка от Limoges (Франция) середины XX века. Кобальт, золочение. Стоимость подобных изделий — от $80—100.

Ваза

— Интересная вазочка из матового стекла с объемными цветами. Подобные изделия изготавливались в Западной Европе и были популярны в начале XX века. Полагаем, что стоимость этой вазы может составлять 150—190 рублей.

Статуэтки

— На фото с высокой долей вероятности представлены фарфоровые статуэтки. Мы не видим клейма, возможно, оно отсутствует. Скорее всего, это массовая тематическая серия статуэток. Учитывая их размер и детализацию, оценим их не более чем в 30 рублей за каждую.

Подсумок

— На фото, как мы полагаем, предмет амуниции русской армии начала XX века, возможно, так называемая запасная сумка (подсумок). Мы не беремся оценивать этот предмет, но полагаем, что это изделие, несомненно, имеет историческую ценность и может храниться в музее.

