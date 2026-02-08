закрыть
16 мая 2026, суббота, 16:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Россию разделят на сферы влияния»

4
  • 8.02.2026, 15:50
  • 7,148
«Россию разделят на сферы влияния»
Александр Мусиенко

Эксперт назвал неожиданный способ завершения войны в Украине.

Лучшее, что сейчас можно сделать для завершения войны в Украине и защиты Европы от возможного нападения - разделить Россию на сферы влияния между Китаем и Соединенными Штатами Америки, высказал мнение военный эксперт, боец Территориальной обороны Украины Александр Мусиенко.

Возникшей идеей военный эксперт поделился со зрителями своего YouTube-канала.

«Американцам нужно договариваться с Китаем о единственно правильном решении - разделении России на сферы влияния. Путин же начал преступную войну. Путин же хочет вернуть мир к урегулированию вопросов по понятиям позапрошлого века, вот он их и может получить. Он об этом не задумывается, осуществляя свои стратегически ошибочные шаги, а разделение России между сферами влияния - это выход. Это выход. Это остановило бы войну и гарантировало безопасность для Европы, как и сильная Украина», - раскрыл суть своего предложения боец ТрО ВСУ.

Также Мусиенко озвучил новость из России: «В завершение хочу сказать, что россияне будто бы задержали киллеров, которые осуществили покушение на заместителя начальника российского ГРУ Алексеева. Напомню, что это покушение произошло 6 февраля в Москве. Алексееву стреляли в спину в его доме на Великоламском шоссе в 7 утра, когда он шел на работу. Кстати, он боролся с киллером, и это, как говорят российские спецслужбы, спасло ему жизнь, и сейчас он будто бы еще жив».

«Одного из киллеров задержали в Абу-Даби. Он гражданин России. Есть еще один гражданин России. Как вы думаете, куда убежала еще одна гражданка России, по версии российских спецслужб? Конечно же, в Украину. Россияне ищут след украинских спецслужб, которого тут нет, потому что нам было не выгодно сейчас это делать, а выгодно было россиянам, потому что они избавились от того, кто прикрывал Пригожина, кто очень много знал, провели внутренние разборки и зачистки от неугодных», - пояснил военный эксперт.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина