«Россию разделят на сферы влияния» 4 8.02.2026, 15:50

Александр Мусиенко

Эксперт назвал неожиданный способ завершения войны в Украине.

Лучшее, что сейчас можно сделать для завершения войны в Украине и защиты Европы от возможного нападения - разделить Россию на сферы влияния между Китаем и Соединенными Штатами Америки, высказал мнение военный эксперт, боец Территориальной обороны Украины Александр Мусиенко.

Возникшей идеей военный эксперт поделился со зрителями своего YouTube-канала.

«Американцам нужно договариваться с Китаем о единственно правильном решении - разделении России на сферы влияния. Путин же начал преступную войну. Путин же хочет вернуть мир к урегулированию вопросов по понятиям позапрошлого века, вот он их и может получить. Он об этом не задумывается, осуществляя свои стратегически ошибочные шаги, а разделение России между сферами влияния - это выход. Это выход. Это остановило бы войну и гарантировало безопасность для Европы, как и сильная Украина», - раскрыл суть своего предложения боец ТрО ВСУ.

Также Мусиенко озвучил новость из России: «В завершение хочу сказать, что россияне будто бы задержали киллеров, которые осуществили покушение на заместителя начальника российского ГРУ Алексеева. Напомню, что это покушение произошло 6 февраля в Москве. Алексееву стреляли в спину в его доме на Великоламском шоссе в 7 утра, когда он шел на работу. Кстати, он боролся с киллером, и это, как говорят российские спецслужбы, спасло ему жизнь, и сейчас он будто бы еще жив».

«Одного из киллеров задержали в Абу-Даби. Он гражданин России. Есть еще один гражданин России. Как вы думаете, куда убежала еще одна гражданка России, по версии российских спецслужб? Конечно же, в Украину. Россияне ищут след украинских спецслужб, которого тут нет, потому что нам было не выгодно сейчас это делать, а выгодно было россиянам, потому что они избавились от того, кто прикрывал Пригожина, кто очень много знал, провели внутренние разборки и зачистки от неугодных», - пояснил военный эксперт.

