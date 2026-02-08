закрыть
16 мая 2026, суббота, 16:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шведская лыжница сломала свою олимпийскую медаль после награждения

9
  • 8.02.2026, 16:16
  • 15,396
Шведская лыжница сломала свою олимпийскую медаль после награждения
Эбба Андерссон

Одна из частей ее медали еще и потерялась.

7 февраля на Олимпийских играх лыжница Эбба Андерссон стала серебряной призеркой в скиатлоне. Но она недолго радовалась полученной награде, сообщает SVT.

Вскоре после награждения шведка сломала свою медаль. Вот как Андерссон описала инцидент: «Это было ужасно глупо. Я бросилась за Фридой [Карлссон], и в этой суматохе медаль развалилась на две части прямо в снегу. Сейчас я просто надеюсь, что у организаторов есть план Б на случай поломки медалей».

По словам Эббы, одна из частей ее медали еще и потерялась.

— Я подумала: «Какого черта, это же так глупо». Потом попыталась ее [медаль] починить, и в этот момент одна из трех частей отлетела совсем в другую сторону и осталась лежать где-то здесь в снегу. В конце концов, мы сдались.

Напомним, в скиатлоне победила шведская лыжница Фрида Карлссон, а Эбба Андерссон уступила соотечественнице 51 секунду. Беларуска Анна Королева была 34-й среди 70 участниц. Она проиграла победительнице шесть минут.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина