Шведская лыжница сломала свою олимпийскую медаль после награждения 9 8.02.2026, 16:16

Эбба Андерссон

Одна из частей ее медали еще и потерялась.

7 февраля на Олимпийских играх лыжница Эбба Андерссон стала серебряной призеркой в скиатлоне. Но она недолго радовалась полученной награде, сообщает SVT.

Вскоре после награждения шведка сломала свою медаль. Вот как Андерссон описала инцидент: «Это было ужасно глупо. Я бросилась за Фридой [Карлссон], и в этой суматохе медаль развалилась на две части прямо в снегу. Сейчас я просто надеюсь, что у организаторов есть план Б на случай поломки медалей».

По словам Эббы, одна из частей ее медали еще и потерялась.

— Я подумала: «Какого черта, это же так глупо». Потом попыталась ее [медаль] починить, и в этот момент одна из трех частей отлетела совсем в другую сторону и осталась лежать где-то здесь в снегу. В конце концов, мы сдались.

Напомним, в скиатлоне победила шведская лыжница Фрида Карлссон, а Эбба Андерссон уступила соотечественнице 51 секунду. Беларуска Анна Королева была 34-й среди 70 участниц. Она проиграла победительнице шесть минут.

