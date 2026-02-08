16 мая 2026, суббота, 18:21
Когда экономическая война сталкивается «дипломатией канонерок»

  • 8.02.2026, 16:58
Что нужно знать о захватах США «теневых» танкеров.

С конца прошлого года власти США изъяли как минимум семь судов, связанных с торговлей венесуэльской нефтью. Эта кампания является частью более широкой операции против так называемого «теневого флота» — сети старых танкеров, перевозящих нефть из Ирана, России и Венесуэлы. Методы захвата судов в значительной степени размывают грань между экономической войной и традиционной «дипломатией канонерок», пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Каждый пятый танкер в мире используется для контрабанды нефти из стран под санкциями. Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США наложило санкции на многие «теневые» суда за участие в незаконной торговле нефтью из Ирана и России. Но нынешняя кампания — самая агрессивная попытка принудительно остановить суда по всему миру.

Юридическая база для захвата основана на законах о конфискации имущества, предполагающих возможность действий против судов, замешанных в поддержке террористов или нарушении санкций. Санкции сами по себе не дают права на изъятие собственности. Например, захваченные суда M/T Skipper и Bella I попали под санкции за поддержку Хезболлы и Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Сложности возникают и с международным морским правом, суда без флага или с поддельным флагом (как Skipper под флагом Гайаны) теряют защиту международного права. Некоторые «теневые» суда быстро меняют флаг на российский, сменяют владельцев и даже красят борта во время преследования.

После захвата возникает вопрос — что делать с судами и грузом нефти? США пытается продать нефть, но эксплуатация танкеров требует огромных затрат. Временно решение — это вернуть суда Венесуэле, однако долгосрочно необходимо выработать стратегию управления захваченным судами «теневого флота».

Эксперты отмечают, что успех кампании зависит не только от захвата судов, но и от эффективного решения юридических, логистических и международно-правовых вопросов.

