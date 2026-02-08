В Беларуси собираются продавать куриные яйца необычной расцветки

В Беларуси собираются продавать куриные яйца необычной расцветки11
- 8.02.2026, 17:22
Подробности рассказала директор Солигорской птицефабрики.
На Солигорской птицефабрике планируют заняться разведением кур, которые несут голубые яйца. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказала директор предприятия Ирина Толкачева, переадет «Зеркало».
По словам Толкачевой, когда-то они пытались работать с породой птиц, которая несла голубые и зеленые яйца.
— Мы брали это все в Чехии. Но как-то все не могли привезти, потому что там то птичий грипп в Чехии, то еще что-то. Как-то у нас не получалось, — вспоминала руководительница. — Сейчас хотим (у нас фермер один занимается) купить у него яйца. У нас есть свой инкубатор, он остался от перепелки. И попробовать самим вывести [эту породу].
Директор предприятия рассказала, что на птицефабрике модернизируют четыре птичника. Это позволит увеличить объем производства яиц на шесть процентов.
Плюс на бывшем птичнике, который состоит из четырех залов, хотят сделать европейские клетки, так называемые вип-номера для несушек.
— [Это места], где она находится в комфортных условиях. У нее есть отдельная спальня. Отдельно есть гнездо, где она несет яйца. Есть когтеточка, там, где она когти может поточить, — описала комфортные условия расположения птицы Ирина Толкачева. — Это вип-проживание. Как говорят, счастливая несушка.