В Беларуси собираются продавать куриные яйца необычной расцветки 11 8.02.2026, 17:22

6,642

Подробности рассказала директор Солигорской птицефабрики.

На Солигорской птицефабрике планируют заняться разведением кур, которые несут голубые яйца. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказала директор предприятия Ирина Толкачева, переадет «Зеркало».

По словам Толкачевой, когда-то они пытались работать с породой птиц, которая несла голубые и зеленые яйца.

— Мы брали это все в Чехии. Но как-то все не могли привезти, потому что там то птичий грипп в Чехии, то еще что-то. Как-то у нас не получалось, — вспоминала руководительница. — Сейчас хотим (у нас фермер один занимается) купить у него яйца. У нас есть свой инкубатор, он остался от перепелки. И попробовать самим вывести [эту породу].

Директор предприятия рассказала, что на птицефабрике модернизируют четыре птичника. Это позволит увеличить объем производства яиц на шесть процентов.

Плюс на бывшем птичнике, который состоит из четырех залов, хотят сделать европейские клетки, так называемые вип-номера для несушек.

— [Это места], где она находится в комфортных условиях. У нее есть отдельная спальня. Отдельно есть гнездо, где она несет яйца. Есть когтеточка, там, где она когти может поточить, — описала комфортные условия расположения птицы Ирина Толкачева. — Это вип-проживание. Как говорят, счастливая несушка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com