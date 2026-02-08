Война в Украине запустила обратную эволюцию собак

  • 8.02.2026, 18:54
Бывшие домашние животные все больше напоминают диких.

Война в Украине запустила обратную эволюцию собак, пишет The New York Times. Ученые выяснили, что воздействие конфликта за короткий период превратило бывших домашних питомцев в животных, которые больше напоминают диких.

Специалисты собрали данные о 763 собаках из девяти регионов Украины.

«На передовой действительно чаще выживают собаки с признаками „дикого“ фенотипа: стоячие уши, прямой хвост, меньше белого цвета в окрасе», — говорится в исследовании.

Его соавтор, докторант Гданьского университета в Польше Малгожата Витек, добавила, что «война действует как мощный фильтр»: то есть, способствует проявлению черт, которые повышают выживаемость в экстремальных условиях.

