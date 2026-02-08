16 мая 2026, суббота, 20:24
Зеленский: Украина получит 250 «лучших в мире» самолетов

16
  8.02.2026, 20:10
Речь идет о шведских Gripen и французских Rafale.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет договоренности о поставках новых боевых самолетов. В частности, речь идет о шведских Gripen и французских Rafale.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский сказал во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.

«Украина имеет на сегодня договоренности о поставках в Украину 150 военных самолетов Gripen, 100 самолетов Rafale. Это лучшие самолеты, на наш взгляд, в мире, которые есть. Безусловно, есть и F-16. На вооружении украинской авиации сегодня есть F-16 - не новые, а те самолеты, о которых я сказал, это новые», - рассказал президент.

Также глава государства анонсировал, что после завершения войны Украина будет восстанавливать и развивать гражданскую авиацию.

«Мы будем поднимать гражданскую авиацию, будем ее развивать, но обязательно закончим войну и будем фокусироваться на этом направлении также», - резюмировал он.

