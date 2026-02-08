В Украине произошло землетрясение

В Украине произошло землетрясение7
- 8.02.2026, 20:40
В воскресенье днем, 8 февраля, в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3 балла. Это уже второе землетрясение в регионе за последние три дня.
Об этом сообщает сайт Главного центра специального контроля.
«8 февраля 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Полтавском районе Полтавской области, Полтавской области, Мачуховская ТГ, магнитудой 3,0 (по шкале Рихтера), на глубине 9 км», - говорится в сообщении.
По классификации землетрясений его отнесли к еле ощутимым.
Также отметим, что 6 февраля в 19:36 на Полтавщине тоже зафиксировали землетрясение. Эпицентр был в Полтавской ТГ на глубине 9 км, а сила составляла 3,1 балла по шкале Рихтера.