В Украине произошло землетрясение 7 8.02.2026, 20:40

8,014

Уже второе за последние три дня.

В воскресенье днем, 8 февраля, в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3 балла. Это уже второе землетрясение в регионе за последние три дня.

Об этом сообщает сайт Главного центра специального контроля.

«8 февраля 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Полтавском районе Полтавской области, Полтавской области, Мачуховская ТГ, магнитудой 3,0 (по шкале Рихтера), на глубине 9 км», - говорится в сообщении.

По классификации землетрясений его отнесли к еле ощутимым.

Также отметим, что 6 февраля в 19:36 на Полтавщине тоже зафиксировали землетрясение. Эпицентр был в Полтавской ТГ на глубине 9 км, а сила составляла 3,1 балла по шкале Рихтера.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com