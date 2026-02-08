Польша не запустит поезда в Беларусь с 1 апреля? 9 8.02.2026, 20:49

Перевозчик рассказал, кто примет решение.

После новости о том, что Польша планирует запустить поезда в Беларусь с 1 апреля, в Telegram-канале Infotrans Media Belarus появилось опровержение. Перевозчик соседней страны рассказал, кто примет решение по возобновлению железнодорожного сообщения между странами.

«Польские железные дороги опровергли информацию об открытии пассажирского железнодорожного сообщения с Беларусью с 1 апреля», – написал Infotrans Media Belarus.

Решение о запуске поездов примет МВД Польши.

Почему поезда между Польшей и Беларусью перестали ходить

Пассажирское железнодорожное сообщение между Польшей и Беларусью было приостановлено в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19. Решение приняли польские власти в рамках ограничений на международные поездки и пересечение границ.

Ограничения изначально носили временный характер, однако их неоднократно продлевали. Пассажирские поезда между странами так и не возобновили движение ни в 2020-м, ни в последующие годы, несмотря на постепенное снятие ковидных мер в Европе.

