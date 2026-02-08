16 мая 2026, суббота, 21:43
Израильские истребители сопроводили рейс лоукостера из-за арабского слова

  8.02.2026, 21:07
Слово появилось на телефоне пары, так как их сын в шутку изменил название сети на их устройстве.

В Израиле подняли в воздух истребители после того, как пассажир рейса авиакомпании Wizz Air сообщил, что на телефоне появилось слово «террорист» на арабском языке. Об этом сообщает портал Ynet.

Речь идет о рейсе W95310 Лондон — Тель-Авив венгерского лоукостера Wizz Air. Перед посадкой в аэропорту Бен-Гурион двое пассажиров сообщили, что на одном из их телефонов появилось слово «террорист» на арабском языке. Опасаясь, что это может быть связано с нарушением правил безопасности, экипаж сообщил об инциденте. В результате в воздух были подняты истребители.

Как выяснилось позднее, слово появилось на телефоне пары, так как их сын в шутку изменил название сети на их устройстве. Подозрения в нарушении правил безопасности сняли, самолет благополучно приземлился в аэропорту Бен-Гурион. На земле пассажиров ждала полиция, пара прошла проверку безопасности.

«Инцидент исчерпан. Самолет приземлился, и было установлено, что никакого реального происшествия не было», — пояснили изданию в администрации аэропорта. Там подчеркнули, что истребители подняли в воздух в связи с процедурами, принятыми в таких случаях.

