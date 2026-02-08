WSJ: Пентагон готовит новую военную базу в Австралии 2 8.02.2026, 21:24

На случай войны с Китаем.

Пентагон планирует развернуть американские атомные подводные лодки на австралийской военно-морской базе HMAS Stirling в Западной Австралии — это станет ключевым элементом стратегии сдерживания Китая в регионе. Первые американские субмарины должны прибыть на базу уже в 2027 году. В целом Вашингтон планирует разместить там до четырех подводных лодок в ближайшие годы. Австралия инвестирует миллиарды долларов в расширение базы и строительство обслуживающего комплекса поблизости, сообщает The Wall Street Journal.

Для США это решение дает критически важное преимущество в потенциальном конфликте с Китаем. Сейчас Америка базирует свои подводные лодки на острове Гуам, однако Китай может нанести ракетный удар по этой территории в начале конфликта.

Западная Австралия находится относительно близко к региональным точкам напряжения — Южно-Китайского моря и Тайваня. Однако достаточно далеко, чтобы быть вне зоны «первой линии» опасности. Проведение технического обслуживания подводных лодок в Западной Австралии также предоставляет США дополнительную возможность для ремонта в стратегически выгодном месте. Сейчас большинство обслуживания выполняется на Гуаме, в Перл-Харборе на Гавайях или на континентальной части США, и американские верфи едва справляются с нагрузкой.

«Если вы находитесь в каком-то конфликте, и ваши корабли получают повреждения, вы желаете быстро вернуться к бою. Поэтому наличие этой географии для усиления того, что у вас есть на Гуаме, для усиления того, что у вас есть в Перл-Харборе... это позволит ВМС США возвращаться к делу быстрее», — сказал контр-адмирал Линкольн Рейфстек.

Правительство Австралии инвестирует около $5,6 млрд в базу Stirling для таких объектов, как:

учебный центр;

жилье для персонала;

улучшение пирса для подводных лодок;

объект для работы с радиоактивными отходами;

электроснабжение.

Рядом на материке Австралия выделила пока $8,4 млрд на судостроительный и обслуживающий комплексы в пригороде под названием Henderson. Ожидается, что он будет включать сухие доки, которые нужны для крупных ремонтов и наиболее масштабного уровня технического обслуживания.

Австралийские объекты «должны быть больше, чем на Гуаме, поскольку там будет постоянный береговой ремонтный объект с сухим доком», — сказал Брайан Кларк, старший научный сотрудник Института Гадсона и бывший подводник. «Теоретически ВМС могут внедрить пакет капитального ремонта в Австралии и уменьшить объем работ, необходимых, когда субмарина возвращается домой».

Поскольку Австралия не позволяет размещение иностранных баз на своей территории, официальные лица публично характеризуют будущие американские развертывания как ротационные — но подготовка свидетельствует, что американские подводные лодки могут находиться в Stirling достаточно долго. Австралийские чиновники ожидают, что около 1200 человек персонала переедут в этот регион из США и Великобритании, которая также будет «резидентом» Stirling со своей подводной лодкой.

Эти планы являются вызовом для страны, которая не имеет опыта эксплуатации собственных атомных подводных лодок. Введение сухих доков в эксплуатацию к тому времени, когда они будут нужны, также будет проблемой, говорят некоторые аналитики. Австралийские чиновники сигнализировали, что «аварийная» возможность сухого докования — например, плавучий док, который может справляться с большими неожиданными ремонтами, хотя и не с самым масштабным уровнем обслуживания — должен быть готов к началу 2030-х годов.

Планы сталкиваются с другими препятствиями, включая ожидаемую потребность еще в $9 млрд для завершения комплекса обслуживания и судостроительного объекта в Henderson. Привлечение работников, вероятно, будет также дорогостоящим.

Часть местных жителей обеспокоены радиоактивными отходами, а больше военного персонала может создать давление на рынок недвижимости. Также есть беспокойство, что наличие американских подводных лодок поблизости может сделать этот район мишенью для потенциального удара.

Будущие развертывания в Stirling являются частью так называемого соглашения AUKUS между США, Великобританией и Австралией. Согласно пакту, Австралия должна начать получать собственные атомные подводные лодки класса Virginia из США с начала 2030-х годов. Текущий флот Австралии состоит из дизель-электрических субмарин. Однако американское судостроение отстает, и остаются сомнения относительно того, смогут ли США продать Австралии эти подводные лодки.

«В интересах ли Австралии иметь базу американских подводных лодок в Stirling и не иметь собственных подводных лодок? Я не думаю, что это в наших интересах», — сказал Малколм Тернбулл, бывший премьер-министр Австралии от центристско-правой Либеральной партии. «Я верю в австралийский суверенитет, и я думаю, что соглашение Aukus стало колоссальной жертвой австралийского суверенитета».

Сторонники говорят, что наличие американских субмарин в Stirling создаст рабочие места и предложит преимущества атомных подводных лодок — которые имеют большую скорость и выносливость, чем другие подводные лодки — пока Австралия ждет, чтобы получить собственные.

Американские подводные лодки могут помочь Австралии, которая зависит от морской торговли, патрулировать важные узкие места на севере. Stirling также был бы хорошим центром, из которого американские субмарины могли бы блокировать важные судоходные пути, перекрывая китайскую торговлю в случае конфликта.

Хотя Китай все еще может достичь базы ракетами, поразить ее будет труднее, поскольку Stirling находится дальше, чем американские базы в других местах.

