В Беларуси 9 февраля ожидаются морозы
- 8.02.2026, 21:36
До −19 °С.
В понедельник, 9 февраля, погоду в Беларуси будет определять антициклон. Прогнозируется облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков.
Местами возможен гололед и гололедица. Ветер переменных направлений, слабый.
В Минске температура воздуха в течение суток составит −19…−10 °С, без осадков.
В Бресте прогнозируется −12…−5 °С, без осадков.
В Витебске температура воздуха составит −17…−8 °С, без осадков.
В Гомеле ожидается −18…−9 °С, без осадков.
В Гродно ожидается −16…−8 °С, без осадков.
В Могилеве прогнозируется −18…−9 °С, без осадков.