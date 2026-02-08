В Беларуси 9 февраля ожидаются морозы 8.02.2026, 21:36

До −19 °С.

В понедельник, 9 февраля, погоду в Беларуси будет определять антициклон. Прогнозируется облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков.

Местами возможен гололед и гололедица. Ветер переменных направлений, слабый.

В Минске температура воздуха в течение суток составит −19…−10 °С, без осадков.

В Бресте прогнозируется −12…−5 °С, без осадков.

В Витебске температура воздуха составит −17…−8 °С, без осадков.

В Гомеле ожидается −18…−9 °С, без осадков.

В Гродно ожидается −16…−8 °С, без осадков.

В Могилеве прогнозируется −18…−9 °С, без осадков.

