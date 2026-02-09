Назван вероятный соперник для Александра Усика 1 9.02.2026, 12:24

Александр Усик

Это действующий непобежденный чемпион.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что может санкционировать поединок чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24−0, 15 КО) и временного чемпиона Агита Кабайела (27−0, 19 КО), пишет Sky Sports.

Функционер напомнил, что организация разрешила добровольную защиту Усику, но в будущем Александру может предстоит сразиться с Кабайелом.

«В супертяжелом весе мы одобрили длительный процесс, который понадобился для достижения боя за звание абсолютного чемпиона мира. На тот момент мы настаивали, чтобы наш чемпион Фьюри встретился с Усиком. Мы также одобрили реванш, и именно поэтому WBC одобрила временный чемпионский титул для Кабайела — с намерением дать элитному чемпиону Усику такую возможность.

Усик просил о добровольной защите, его просьба была удовлетворена. Кабайел провел защиту в Германии в начале года, поэтому мы ждем планов Усика, чтобы рассмотреть его добровольную защиту, а затем, возможно, санкционировать бой Кабайела против чемпиона.

Кабайел, с этой победой в Германии, став героем в Германии, открывает новые возможности. Поединок Кабайел — Усик теперь тоже большой", — приводит слова Сулеймана Sky Sports.

