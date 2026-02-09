Россияне застряли на Кубе из-за топливного кризиса 8 9.02.2026, 17:45

Туристов выселяют из отелей, авиасообщение фактически парализовано.

Топливный кризис на Кубе привел к проблемам у российских туристов, сообщают Mash и Shot. С 10 февраля по 11 марта в девяти международных аэропортах страны введены ограничения на заправку авиационным керосином, и самолеты могут выполнять рейсы только при наличии топлива на обратный путь. Международный аэропорт Гаваны выпустил соответствующее уведомление, подтвердив отсутствие топлива минимум на месяц, пишет The Moscow Times.

По оценкам АТОР, сейчас на острове находятся около до 4700 российских туристов. Несколько из них сообщили Shot о начале переселения из пятизвездочных отелей, объясняя это ремонтными работами и проблемами с электроснабжением. Разницу в стоимости проживания не компенсируют. В Ассоциация туроператоров (АТОР) заявляют, часть отелей на кубинских курортах на время приостанавливают работу, а туристов бесплатно переселяют, как правило, в гостиницы более высокой категории.

Проблемы затронули и тех, кто только планировал поездку. Так был сорван рейс SU6849 Москва — Гавана авиакомпании «Россия». По словам пассажиров, самолет уже готовился к вылету, двигатели были запущены, однако в последний момент пилот объявил об отмене рейса из-за отсутствия топлива в Гаване. Пассажиров высадили и предложили оформить возврат билетов или перебронировать отпуск на другие направления: в Турцию, Египет или Китай. Позднее, по данным Flightradar24, самолет все же вылетел из Шереметьево с задержкой почти в пять часов, но без пассажиров. Mash предполагает, что как вывозной рейс для возвращения россиян с Кубы.

