Они все время ошибаются в расчетах
- Сергей Ауслендер
- 1.03.2026, 4:33
Тегеран думал, что арабы окажут давление на Трампа.
В качестве промежуточного итога первого дня можно назвать и такой: в очередной раз опытным путем доказано, что воздушные операции такого масштаба и такой интенсивности могут провести две страны на планете. Одна очень большая, другая очень маленькая. Вот они ее сейчас вдвоем и проводят.
С перекрытием Ормуза иранцы рассчитывают на повышение цен на нефть и давление, которое арабы окажут на Трампа. Это большая ошибка, и она очень дорого им обойдется. Ровно так же, перед началом 12-дневной войны они полагали, что Израиль не решится на удар без одобрения США. Это было верно, но лишь отчасти. Ошибка была в том, что иранцы верили – Трамп не даст такого разрешения.
