Во время ударов по Тегерану погибли зять и невестка Али Хаменеи 1.03.2026, 5:00

Аятолла также мог быть ликвидирован.

О гибели невестки и зятя Али Хаменеи во время американских и израильских ударов по Ирану 28 февраля сообщило агентство Jamaran со ссылкой на сообщение Института Хамшахри, связанного с городским советом Тегерана.

Родственники Верховного лидера Ирана погибли на фоне массированных ударов США и Израиля по столице страны.

Сами Хаменеи, как пишет издание Reuters, также погиб во время удара по резиденции.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что появляется все больше признаков того, что аятолла Али Хаменеи погиб, однако прямо смерть аятоллы политик не подтвердил.

По словам Нетаньяху, резиденция Хаменеи была уничтожена. Израильский телеканал Channel 12 сообщил, что на комплекс было сброшено 30 бомб.

Израильский премьер также обратился к гражданам Ирана с призывом выступить против режима. «Не упустите возможность. Это шанс, который выпадает раз в поколение», — сказал Биньямин Нетаньяху, отметив, что «помощь пришла».

