СМИ узнали, как Трампу описали риски и преимущества операции против Ирана
- 1.03.2026, 6:00
На Ближнем Востоке могут произойти изменения.
Президенту США Дональду Трампу на этапе подготовки операции против Ирана представили оценку её рисков для Соединённых Штатов, одновременно подчеркнув, что она может привести к масштабным изменениям на Ближнем Востоке в интересах США.
Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
Перед нанесением ударов по Ирану Трампу доложили о риске значительных потерь среди американских военных, однако также акцентировали внимание на том, что операция способна вызвать «эпохальный сдвиг» на Ближнем Востоке в пользу США.
Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что на брифингах ситуацию описывали одновременно как высокорисковую и потенциально крайне выгодную.
Накануне решающего дня президент получил серию докладов от ряда высокопоставленных чиновников, включая директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, госсекретаря Марко Рубио и главу Пентагона Пита Хэгсета.
В четверг в Вашингтон специально прибыл адмирал Брэд Купер, командующий американскими силами на Ближнем Востоке, чтобы принять участие в обсуждениях в ситуационной комнате Белого дома.
Ещё один источник отметил, что перед ударами Трампу разъяснили риски, связанные с операцией, в частности вероятность ответных атак по американским базам в регионе, которые невозможно будет отразить на 100%, а также угрозу нападений со стороны прокси-сил Ирана на территории Ирака и Сирии.
Президенту также объяснили, что даже при усиленном военном присутствии США на Ближнем Востоке возможности систем противовоздушной обороны на американских объектах не являются безграничными.