Афганистан открыл огонь по самолетам Пакистана 1 1.03.2026, 8:48

3,744

Фото: AFP

Инцидент произошел утром 1 марта на фоне взрывов в Кабуле.

Представитель администрации Талибана Забихулла Муджахид сообщил, что афганские силы применили средства ПВО против пакистанских самолетов над Кабулом после серии взрывов в столице.

Об этом сообщает REUTERS.

По данным информационного агентства, инцидент произошел утром 1 марта на фоне роста напряженности в регионе, который уже оказался под влиянием американо-израильских ударов по Ирану и ответных атак в странах Персидского залива.

Что произошло в Кабуле

Взрывы в афганской столице прогремели еще до рассвета, после чего очевидцы услышали стрельбу. Официальной информации о целях обстрела и возможных пострадавших на момент публикации не было.

«В Кабуле были осуществлены атаки средствами ПВО по пакистанским самолетам. Жителям Кабула не следует беспокоиться», — заявил Муджахид.

Пакистанская сторона публично ситуацию не прокомментировала.

Причины эскалации

Обострение последовало за авиаударами по территории Афганистана, которые Исламабад объяснил борьбой с инфраструктурой боевиков.

Кабул расценил эти действия как нарушение суверенитета и объявил об ответных шагах вдоль общей границы протяженностью 2600 км.

Пакистан обвиняет Афганистан в укрывательстве группировки «Техрик-е-Талибан Пакистан» Афганская сторона отвергает такие заявления.

Реакция международного сообщества

Несколько государств, включая Катар и Саудовскую Аравию, призвали к сдержанности и предложили посредничество. США подтвердили поддержку права Пакистана на самооборону.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф охарактеризовал ситуацию как «открытую войну», а глава МВД Афганистана Сираджуддин Хаккани предупредил, что конфликт будет «очень дорогостоящим».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com