Афганистан открыл огонь по самолетам Пакистана

Афганистан открыл огонь по самолетам Пакистана1
- 1.03.2026, 8:48
Инцидент произошел утром 1 марта на фоне взрывов в Кабуле.
Представитель администрации Талибана Забихулла Муджахид сообщил, что афганские силы применили средства ПВО против пакистанских самолетов над Кабулом после серии взрывов в столице.
Об этом сообщает REUTERS.
По данным информационного агентства, инцидент произошел утром 1 марта на фоне роста напряженности в регионе, который уже оказался под влиянием американо-израильских ударов по Ирану и ответных атак в странах Персидского залива.
Что произошло в Кабуле
Взрывы в афганской столице прогремели еще до рассвета, после чего очевидцы услышали стрельбу. Официальной информации о целях обстрела и возможных пострадавших на момент публикации не было.
«В Кабуле были осуществлены атаки средствами ПВО по пакистанским самолетам. Жителям Кабула не следует беспокоиться», — заявил Муджахид.
Пакистанская сторона публично ситуацию не прокомментировала.
Причины эскалации
Обострение последовало за авиаударами по территории Афганистана, которые Исламабад объяснил борьбой с инфраструктурой боевиков.
Кабул расценил эти действия как нарушение суверенитета и объявил об ответных шагах вдоль общей границы протяженностью 2600 км.
Пакистан обвиняет Афганистан в укрывательстве группировки «Техрик-е-Талибан Пакистан» Афганская сторона отвергает такие заявления.
Реакция международного сообщества
Несколько государств, включая Катар и Саудовскую Аравию, призвали к сдержанности и предложили посредничество. США подтвердили поддержку права Пакистана на самооборону.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф охарактеризовал ситуацию как «открытую войну», а глава МВД Афганистана Сираджуддин Хаккани предупредил, что конфликт будет «очень дорогостоящим».