Иранский дрон попал в международный аэропорт Дубая
- 1.03.2026, 9:30
- 2,522
Позже атака повторилась.
Иранский дрон-камикадзе типа Shahed попал в здание международного аэропорта Дубая (DXB). Информацию об инциденте, опубликованную в местных СМИ, подтвердил и Dubai Media Office в соцсети Х.
«Аэропорт Дубая подтверждает, что в результате инцидента, который был быстро локализован, терминал международного аэропорта Дубая (DXB) получил незначительные повреждения. Немедленно были привлечены аварийно-спасательные службы, которые координируют свои действия с соответствующими органами власти», – говорится в заявлении.
В результате попадания дрона в аэропорт есть пострадавшие – травмы получили четверо сотрудников. Им была оказана неотложная медицинская помощь.
Отмечается, что большинство терминалов было предварительно эвакуировано.
Между тем в сети публикуют кадры с последствиями инцидента.
Через несколько часов появились сообщения о новых взрывах в районе аэропорта Дубая.
Ранее стало известно о новом запуске иранских ракет по Израилю и ОАЭ.