1 марта 2026, воскресенье, 10:14
Иранский дрон попал в международный аэропорт Дубая

  • 1.03.2026, 9:30
Иранский дрон попал в международный аэропорт Дубая

Позже атака повторилась.

Иранский дрон-камикадзе типа Shahed попал в здание международного аэропорта Дубая (DXB). Информацию об инциденте, опубликованную в местных СМИ, подтвердил и Dubai Media Office в соцсети Х.

«Аэропорт Дубая подтверждает, что в результате инцидента, который был быстро локализован, терминал международного аэропорта Дубая (DXB) получил незначительные повреждения. Немедленно были привлечены аварийно-спасательные службы, которые координируют свои действия с соответствующими органами власти», – говорится в заявлении.

В результате попадания дрона в аэропорт есть пострадавшие – травмы получили четверо сотрудников. Им была оказана неотложная медицинская помощь.

Отмечается, что большинство терминалов было предварительно эвакуировано.

Между тем в сети публикуют кадры с последствиями инцидента.

Через несколько часов появились сообщения о новых взрывах в районе аэропорта Дубая.

Ранее стало известно о новом запуске иранских ракет по Израилю и ОАЭ.

