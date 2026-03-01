В Литве зафиксирован новый температурный рекорд
- 1.03.2026, 10:48
Из юго-западной Европы пришла теплая масса воздуха.
В субботу в Литве был зафиксирован новый температурный рекорд 28 февраля, сообщает delfi.lt со ссылкой на Литовскую гидрометеорологическую службу.
В Варене было 13,5 градусов тепла.
По словам метеорологов, из юго-западной Европы в Литву пришла теплая масса воздуха.
«Прежний температурный рекорд этого дня был зафиксирован 9 лет назад в Друскининкай, где температура поднялась до 12,6 градусов (это на 0,9 градусов меньше, чем в 2026 г.)», – сообщает ЛГМС.
По данным ЛГМС, это первый рекорд плюсовой температуры в этом году. В 2025 году таких рекордов было 23.
«Интересно, что в последние 5 лет рекорды тепла в Литве фиксировались в 8 раз чаще, чем холода», – сказано в сообщении.
По данным синоптиков, в воскресенье в Литве также будет тепло, воздух прогреется до 3–8, на юге страны до 10 градусов тепла.