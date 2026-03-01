Лукашенко трусливо прикусил язык 11 1.03.2026, 11:32

Куда ни кинь — всюду вилы.

Политический аналитик Александр Класковский на «Позірку» объясняет, почему Лукашенко приходится молчать, пока США и Израиль колошматят иранский режим:

— Американский президент, которого Александр Лукашенко записал уже в приятели и стал фамильярно называть Дональдом, не на шутку взялся за старых друзей белорусского автократа.

Не успели в Минске опомниться от захвата Николаса Мадуро, как Штаты на пару с Израилем уже колошматят иранский режим.

Теперь еще крепче, чем в прошлом году. Трамп объявил, что верховный лидер Али Хаменеи, «один из самых злых людей в истории, мертв».

В последний день февраля, когда Вашингтон и Иерусалим развернули масштабную операцию против Ирана, Лукашенко выбрался на молочно-товарный комплекс в Логойском районе.

Нередко он использует подобные вылазки для заявлений на горячие политические темы. Но в этот раз, хотя мировые СМИ уже захлебывались от новостей о жестокой атаке на режим аятолл, предусмотрительно обошел тему № 1 стороной.

Ограничился тем, что традиционно распек подчиненных за плохое содержание скота, который-де стоит «в г**не». И даже сам покопался вилами в подстилке для телят.

Приходится придерживать язык

Этот сельскохозяйственный инструмент в свете нынешней международной обстановки выглядит символично. На жаргоне слово «вилы» означает скверную, а то и безвыходную ситуацию.

Нет, Трамп наверняка не собирается бомбить резиденцию в Дроздах или посылать туда свою «Дельту», чтобы захватить белорусского диктатора. Более того, буквально пару дней назад заявил, что у США с Беларусью очень хорошие отношения, а ее лидера он уважает.

Но ведь известно, как близко к сердцу принимает Лукашенко печальную судьбу каждого очередного собрата-автократа. Он даже летал к Слободану Милошевичу в 1999 году, когда НАТО бомбило Югославию, а потом с трибуны ООН требовал его освободить.

Сокрушался о прискорбном финале Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна. И во всех случаях звучали проклятия в адрес ненавистного Запада во главе с американской военщиной.

Теперь же, хотя эта военщина разгулялась мама не горюй, приходится держать язык за зубами. А два заявления беларуского МИДа в связи с последними событиями вокруг Ирана выглядят гораздо сдержаннее, чем риторика Москвы.

Россия устами своего внешнеполитического ведомства осудила нападение США и Израиля. Подчеркнуто, что «речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте воруженной агрессии против суверенного и независимого государства — члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права». Да уж, чья бы корова мычала.

А вот МИД Беларуси поначалу лишь выразил обеспокоенность в связи с «обострением ситуации между Израилем и Ираном» да посоветовал белорусам «воздержаться от поездок в затронутые конфликтом страны региона». То есть массированные удары — это только «обострение ситуации». А Штаты вроде и вовсе ни при чем.

И лишь во втором заявлении на иранскую тему осуждены «вооруженные действия, ведущие к гибели гражданского населения».

Иначе говоря, заступились сугубо за «мирняк», а вот за разных там стражей исламской революции вписываться не стали.

Зачем летали в Минск иранские военные и президент Пезешкиан?

А ведь до самого последнего времени Минск активно сотрудничал именно с иранскими чинами в погонах. В ноябре Беларусь посещала делегация ВВС Ирана.

В декабре здесь побывала еще более представительная делегация военных исламской республики, стороны согласовали план совместных мероприятий на 2026 год. Начальник белорусского Генштаба Павел Муравейко патетично заявил, что «это лишь маленький фундамент, на котором можно строить более расширенное сотрудничество». Теперь этот фундамент, похоже, трещит по швам.

Ранее, в октябре, в Тегеране гостил председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус, встречался с тамошним министром обороны Азизом Насирзаде. Сейчас ряд СМИ сообщает, что тот убит.

Неизвестно, жив ли президент Масуд Пезешкиан. В августе прошлого года он приезжал в Минск. Тогда Служба внешней разведки Украины заявила, что реальная повестка его переговоров с Лукашенко «отличалась от официальных заявлений».

По данным украинских разведчиков, «для Тегерана ключевым вопросом стала возможность восстановления систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, серьезно поврежденных во время недавней войны с Израилем (имеется в виду Двенадцатидневная война в июне 2025 года. — ред.). Беларусь, в отличие от России, менее ограничена санкциями в военно-технической сфере и может стать каналом для восстановления оборонных мощностей Ирана».

Остается лишь гадать, насколько успел режим Лукашенко помочь Ирану в этих вопросах. Но сейчас, судя по всему, и на этих планах (которые, вероятно, обсуждал в Тегеране Пантус) придется поставить крест. Дразнить друга Дональда с его крутым нравом опасно. Да и в принципе, большой вопрос, устоит ли режим аятолл.

Торговаться с Трампом — дело рискованное

Как видим, нынешний хозяин Белого дома оказался для Лукашенко довольно проблемным «другом». С одной стороны, подарил запонки, пригласил в свой Совет мира. Все это тешит страдающего комплексом нелегитимности диктатора.

С другой стороны, Трамп, сам не великий демократ, принялся за те автократические режимы, с которыми не сторговался. Венесуэла, Иран, шуточки про «дружественный захват Кубы»…

И то, что Лукашенко, пламенному защитнику диктаторов (похоже, телят и деспотов он любит сильнее всего), приходится теперь помалкивать или в крайнем случае роптать вполголоса, — это бы еще полбеды.

Но ведь у него самого в процессе — «большая сделка» с Трампом. И хочется урвать побольше, и в то же время наверняка боязно чересчур привередничать, заламывать цену. Вон с Ираном Вашингтон еще несколько дней назад тоже вел в Женеве переговоры о ядерной программе, а сегодня — уже разносит ракетами резиденции в Тегеране, обвинив тамошний режим в срыве диалога.

Белорусскому же правителю Трамп не раз напоминал, что желает видеть на свободе тысячу с лишним политзаключенных.

Не особо хочется отпускать на волю такое число врагов (хотелось бы еще и с ЕС поторговаться этим живым товаром) но, видимо, придется.

А еще черт дернул Лукашенко за язык предложить американцам калийный актив. А ну как Трамп в своем духе станет сбивать цену? И попробуй заартачься…

Так что запонки запонками, а головной боли белорусскому правителю это внимание Трампа явно добавило.

А тут еще и два Владимира добавляют головняка

И это ведь еще не все. Первый саммит Совета мира Лукашенко пришлось прогулять: Кремль одернул. То ли ревность там взыграла, то ли экзистенциальные фобии потери «белорусского балкона».

Между тем агентство Bloomberg 28 февраля сообщило, что Россия может выйти из мирных переговоров с Украиной с участием США, если Киев не согласится на территориальные уступки.

Если Владимир Путин и впрямь пойдет на такой шаг, то его тем более будет раздражать сепаратная игра Лукашенко на американском треке.

Вдобавок ко всему, эта игра явно не понравилась Киеву. Украинский президент Владимир Зеленский говорит: «Мы будем включаться сейчас в этот трек и будем проговаривать с США, что так не может быть», поскольку Лукашенко, мол, соагрессор, замешан в военных преступлениях.

Более того, Зеленский достаточно отчетливо дает белорусскому правителю понять, что у Киева длинные руки — и уничтожением на юге Беларуси ретрансляторов, наводивших российские беспилотники, дело может не ограничиться.

Вот такие пироги: Москва пытается глубже втянуть союзника в войну, а Украина, у которой дальнобойные дроны и «Фламинго», намекает Лукашенко на ответку. Короче, куда ни кинь — всюду вилы.

