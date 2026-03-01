«В 44 я чувствую себя лучше, чем в 20» 9 1.03.2026, 11:43

3,006

Белоруска, мать пятерых детей, выглядит так, что многие позавидуют.

За новой героиней для рубрики в «В 40 на 20» журналисты Onlíner отправились в Островец. Да, между прочим, красивые люди есть не только в Минске. Островец, маленький город в Гродненской области, ожил вместе с притоком денег и запуском АЭС. Но, в отличие от большинства командированных и временщиков, семья Натальи живет в этих краях на протяжении как минимум четырех поколений. Сегодняшняя история — о том, что внешняя картинка не всегда отражает реальность. А еще о том, как женщине вернуть собственную силу.

«Главное, что от меня требовалось, — быть послушной»

У Натальи удивительная внешность: ее типажу и ярко-голубым глазам позавидовал бы Тим Бертон, режиссер Big Eyes. Иногда она выглядит значительно младше своих 44, словно ребенок, уязвимый и хрупкий. В другие моменты демонстрирует неподдельный запас прочности: мама пятерых (sic!) детей и опытный банковский специалист, Наталья прожила непростую жизнь. Ее история стоит быть услышанной.

— Я родилась в Островце. Мою семью нельзя назвать особенной бедной или, наоборот, зажиточной. Жили как все. Покупали нужное по необходимости, ничего сверх нормы. Главной в семье была мама, ей подчинялись беспрекословно. Как она скажет, так и будет. Папа был лишь молчаливым приложением. Да, матриархат на этих землях — частая история.

Я почти не помню себя ребенком. Как ни странно, очень мало воспоминаний. Есть такие картинки: бабушка болеет, лежит в темной комнате; в детском саду воспитатель ударил меня… Я была хорошей девочкой, которую все время ставили в пример младшему брату. Послушная, училась без троек, занималась народными танцами, выступала на соревнованиях, без спросу не выходила из дома… Примерный ребенок. Когда в 15 лет посторонние говорили мне комплименты, я относилась к этому настороженно, будто от меня чего-то хотят. Я не помню ни единого случая, чтобы мама обняла меня, похвалила или сказала о своей любви. Родители напрямую не произносили таких слов: «молодец», «умница», «красавица». Нет, не в нашей семье.

Я не считала себя ни красавицей, ни уродиной. Относилась к своей внешности нейтрально. В конце девяностых были модными яркие лосины, юбки-трапеции на пуговицах спереди, жатые объемные костюмы, мощные пацанские куртки… В семье вообще не было такой ценности, мол, женщина должна быть красивой. Главное, что от меня требовалось, — не перечить и не конфликтовать, быть послушной.

В 17 лет у меня начались первые отношения. Он был старше меня на 7 лет, а я… еще ничего не знала о жизни. Может быть, мне просто так хотелось уйти из дома, из родительской семьи, что я «сбежала» в этот брак.

«Внешняя картинка была красивой и благополучной»

В 11-м классе Наталья забеременела. И это стало огромным потрясением для ее примерного мира. Подростковая беременность — сложная история. В первую очередь, в такой ситуации девушке нужна поддержка родителей.

— Мама, к моему огромному удивлению, не ругалась. Но она активно хотела, чтобы я сделала аборт. Я наотрез отказалась. Не знаю, откуда взялась сила. Это был первый раз, когда я посмела перечить маме. Будущий муж тоже поддержал меня: он хотел сохранить ребенка. Свое положение я держала в тайне от одноклассников и учителей. Только за две недели до окончания учебного года в школе поняли, что я беременна. У учителей был шок, потому что я училась в «А» классе — самом лучшем. Некоторые одноклассницы осуждали меня… Но вот прямо буллинга или чего-то откровенно плохого не было. Я родила 13 июля. Моей дочери, Анастасии, сейчас уже 26 лет — и я не могу представить свою жизнь без нее. Недавно я стала бабушкой, внуку 6 месяцев, представляете!

Мой муж был предпринимателем, я помогала ему с работой сначала на рынке, потом — в магазине. Помню, ребенок спит рядом в коляске, а я работаю за кассой. Вскоре у нас родились сыновья — Юлиан и Ярослав. В 24 года я уже была многодетной матерью. Помню, как первый раз вышла на улицу с тремя детьми. Казалось, все на меня смотрят и показывают пальцем. Это сейчас трое детей — норма, большинство семей в моем окружении — многодетные. А тогда подобного в Островце и близко не было! Мы были практически первыми.

В ресторанчике, где мы пьем кофе, предпочитают инди-поп, и меланхоличная баллада Ланы Дель Рей звучит саундтреком на заднем фоне.

— Мой брак нельзя назвать счастливым. Вы говорите, мужу повезло взять в жены такую красотку? Не думаю, что он это ценил. Муж поднимал на меня руку, я ужасно его боялась. Помню, как сидела и тряслась, когда он возвращался домой после посиделок с друзьями: будут сегодня побои или нет? Сложно описать это ощущение тотального ужаса, когда нет никакой поддержки. Подружки сейчас говорят: «Ты же могла в любой момент уйти». Я не могу объяснить, почему оставалась.

Я хотела развестись, но, как примерная дочка, послушалась маму, сохранила отношения. Хотя ведь могла сказать «нет»… Внешняя картинка была красивой и благополучной, а что творилось внутри нашего брака, никто не знал. Мы несколько раз расставались и мирились. Когда я все-таки развелась в 2016 году, многие удивлялись: «Почему? Он же такой хороший, зарабатывает». Я даже не пыталась объяснять.

Спустя месяц после того, как мы окончательно расстались, я узнала, что беременна от бывшего мужа. Но к тому моменту у него уже была новая семья. Своего третьего сына, Захара, я родила в 34 года. И с тех пор несла ответственность за четырех детей в одиночку. Мне сложно отстаивать свои права. Перед разводом муж заставил меня подписать брачный договор — и я пошла на это, лишь бы избежать ссор и конфликтов. Глупая, говорила мама, могла бы жить как у Христа за пазухой.

«Я перестала растворяться в другом человеке»

После развода наступило время, когда Наталья начала возвращать себя — по миллиметру, по маленьким потерянным частям души.

— Я не знаю, как взяла себя в руки. Старшие дети помогали с Захаром, отпускали, чтобы я не чахла. И я стала активно посещать танцевальные кружки, завела подруг — и это был самый классный декрет. Танцы, свидания… Шикарное время. Я стала больше внимания уделять себе, а не растворяться в другом человеке. До этого подруг у меня особенно не было, мир крутился вокруг детей и мужа.

В это же время я заочно получила высшее образование. Помню, как в 2016-м защищала диплом экономиста-маркетолога в БГЭУ, пока мама сидела в машине с месячным ребенком. Спасибо ей за это! Потому что бывший муж категорически не хотел, чтобы я училась, получила высшее образование, водительские права и т. д.

Через два с лишним года после развода, летом 2018-го, у меня случились новые отношения. Так что не верьте жестоким фразам про «разведенку с прицепом». В 35+ запереться дома, посыпать голову пеплом и не выходить на «рынок свиданий»? Это устаревшее клише. Мне шел 37 год, я была в разводе и с 4 детьми. Он приехал работать на атомную станцию. Нашел меня во «ВКонтакте» и написал, но я тогда не захотела продолжать переписку. А потом однажды мы с подружками пошли в кафе — и там случайно встретили его. Он меня увидел, узнал, и мы начали ходить на свидания. В 2020 году родилась наша дочь и мой пятый ребенок — Ева. Я очень хорошо, тепло отношусь к своему партнеру, люблю его. Но прямо сейчас он в России, на другой АЭС. А брак на расстоянии, когда видишься 3 раза в год, — это не брак для меня. Не настоящая семья. Скитаться с одной атомной станции на другую я тоже не хочу… Поэтому не знаю, какое будущее у этих отношений… Может быть, я просто уже не верю в «серьезные отношения» и не доверяю мужчинам.

«Если женщине нравится ходить без косметики и выглядеть как пацаненок — ее право»

Интересная деталь: второй — пусть и неофициальный — муж Натальи почти на 6 лет младшее нее. И это не удивительно. Наша сегодняшняя героиня выглядит моложе своих сверстниц, а ее талии позавидовала бы даже Одри Хепберн.

— Мне кажется, я всегда следила за собой. Не помню, чтобы выходила из дома ненакрашенная. Даже «за хлебушком» я хожу с макияжем. А беременная бегала на высоких каблуках.

Я часто слышу в свой адрес комплименты насчет внешности, но не очень-то придаю им значения. Возможно, мне просто повезло с генетикой. Моя 94-летняя бабушка, например, еще жива, и у нее в роду все долгожители.

К косметологу я пока что не хожу, но подумываю над этим. Сыворотки, крема, уходовая косметика — это обязательный пункт в моей рутине красоты. Недавно купила аппарат для микротоковой терапии: он должен немного подтягивать контур лица, буду пробовать и следить за эффектом. В остальном ничего сверхъестественного: регулярно крашу волосы, хожу к колористу, сделала татуаж бровей… Каждый день в 6 утра, до работы в банке, у меня домашняя тренировка: разогреваюсь и минут 30 занимаюсь с гантелями. В последнее время ходила на бачату, люблю парные танцы. К сожалению, они закрылись и уехали в Сморгонь. Питание, честно говоря, у меня вообще не настроено. Я люблю «вредную» еду: сладости, бутербродики, булочки с маком, шоколад, а «нормальные» супы и каши не ем. Нужно пересматривать свой рацион.

При этом сейчас, в 44, я чувствую себя и выгляжу лучше, чем в 20. В юности я была забитая, что ли. Муж, побои… Как будто я жила не своей жизнью. Сейчас точно лучше.

Мне важно сказать: женщина никому ничего не должна. Не обязана быть красивой. Как она сама решит, так и будет. В первую очередь женщина должна быть в ладу с собой. Если ей нравится ходить без косметики и выглядеть как пацаненок — ее право. Если хочется постоянно ходить на каблуках — ее право.

Для меня все люди — красивые. У кого-то глаза шикарные, у кого-то — ресницы, губы, улыбка… А придраться можно ко всему. Поэтому редко встретишь женщину, которая нравится себе на 100%. Хотя со стороны кто-то скажет: «Вау, классная!..» Знаете, я вернула себе девичью фамилию — и это важнее, чем объем моей талии в сантиметрах.

