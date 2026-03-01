закрыть
1 марта 2026, воскресенье, 12:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«В 44 я чувствую себя лучше, чем в 20»

9
  • 1.03.2026, 11:43
  • 3,006
«В 44 я чувствую себя лучше, чем в 20»

Белоруска, мать пятерых детей, выглядит так, что многие позавидуют.

За новой героиней для рубрики в «В 40 на 20» журналисты Onlíner отправились в Островец. Да, между прочим, красивые люди есть не только в Минске. Островец, маленький город в Гродненской области, ожил вместе с притоком денег и запуском АЭС. Но, в отличие от большинства командированных и временщиков, семья Натальи живет в этих краях на протяжении как минимум четырех поколений. Сегодняшняя история — о том, что внешняя картинка не всегда отражает реальность. А еще о том, как женщине вернуть собственную силу.

«Главное, что от меня требовалось, — быть послушной»

У Натальи удивительная внешность: ее типажу и ярко-голубым глазам позавидовал бы Тим Бертон, режиссер Big Eyes. Иногда она выглядит значительно младше своих 44, словно ребенок, уязвимый и хрупкий. В другие моменты демонстрирует неподдельный запас прочности: мама пятерых (sic!) детей и опытный банковский специалист, Наталья прожила непростую жизнь. Ее история стоит быть услышанной.

— Я родилась в Островце. Мою семью нельзя назвать особенной бедной или, наоборот, зажиточной. Жили как все. Покупали нужное по необходимости, ничего сверх нормы. Главной в семье была мама, ей подчинялись беспрекословно. Как она скажет, так и будет. Папа был лишь молчаливым приложением. Да, матриархат на этих землях — частая история.

Я почти не помню себя ребенком. Как ни странно, очень мало воспоминаний. Есть такие картинки: бабушка болеет, лежит в темной комнате; в детском саду воспитатель ударил меня… Я была хорошей девочкой, которую все время ставили в пример младшему брату. Послушная, училась без троек, занималась народными танцами, выступала на соревнованиях, без спросу не выходила из дома… Примерный ребенок. Когда в 15 лет посторонние говорили мне комплименты, я относилась к этому настороженно, будто от меня чего-то хотят. Я не помню ни единого случая, чтобы мама обняла меня, похвалила или сказала о своей любви. Родители напрямую не произносили таких слов: «молодец», «умница», «красавица». Нет, не в нашей семье.

Я не считала себя ни красавицей, ни уродиной. Относилась к своей внешности нейтрально. В конце девяностых были модными яркие лосины, юбки-трапеции на пуговицах спереди, жатые объемные костюмы, мощные пацанские куртки… В семье вообще не было такой ценности, мол, женщина должна быть красивой. Главное, что от меня требовалось, — не перечить и не конфликтовать, быть послушной.

В 17 лет у меня начались первые отношения. Он был старше меня на 7 лет, а я… еще ничего не знала о жизни. Может быть, мне просто так хотелось уйти из дома, из родительской семьи, что я «сбежала» в этот брак.

«Внешняя картинка была красивой и благополучной»

В 11-м классе Наталья забеременела. И это стало огромным потрясением для ее примерного мира. Подростковая беременность — сложная история. В первую очередь, в такой ситуации девушке нужна поддержка родителей.

— Мама, к моему огромному удивлению, не ругалась. Но она активно хотела, чтобы я сделала аборт. Я наотрез отказалась. Не знаю, откуда взялась сила. Это был первый раз, когда я посмела перечить маме. Будущий муж тоже поддержал меня: он хотел сохранить ребенка. Свое положение я держала в тайне от одноклассников и учителей. Только за две недели до окончания учебного года в школе поняли, что я беременна. У учителей был шок, потому что я училась в «А» классе — самом лучшем. Некоторые одноклассницы осуждали меня… Но вот прямо буллинга или чего-то откровенно плохого не было. Я родила 13 июля. Моей дочери, Анастасии, сейчас уже 26 лет — и я не могу представить свою жизнь без нее. Недавно я стала бабушкой, внуку 6 месяцев, представляете!

Мой муж был предпринимателем, я помогала ему с работой сначала на рынке, потом — в магазине. Помню, ребенок спит рядом в коляске, а я работаю за кассой. Вскоре у нас родились сыновья — Юлиан и Ярослав. В 24 года я уже была многодетной матерью. Помню, как первый раз вышла на улицу с тремя детьми. Казалось, все на меня смотрят и показывают пальцем. Это сейчас трое детей — норма, большинство семей в моем окружении — многодетные. А тогда подобного в Островце и близко не было! Мы были практически первыми.

В ресторанчике, где мы пьем кофе, предпочитают инди-поп, и меланхоличная баллада Ланы Дель Рей звучит саундтреком на заднем фоне.

— Мой брак нельзя назвать счастливым. Вы говорите, мужу повезло взять в жены такую красотку? Не думаю, что он это ценил. Муж поднимал на меня руку, я ужасно его боялась. Помню, как сидела и тряслась, когда он возвращался домой после посиделок с друзьями: будут сегодня побои или нет? Сложно описать это ощущение тотального ужаса, когда нет никакой поддержки. Подружки сейчас говорят: «Ты же могла в любой момент уйти». Я не могу объяснить, почему оставалась.

Я хотела развестись, но, как примерная дочка, послушалась маму, сохранила отношения. Хотя ведь могла сказать «нет»… Внешняя картинка была красивой и благополучной, а что творилось внутри нашего брака, никто не знал. Мы несколько раз расставались и мирились. Когда я все-таки развелась в 2016 году, многие удивлялись: «Почему? Он же такой хороший, зарабатывает». Я даже не пыталась объяснять.

Спустя месяц после того, как мы окончательно расстались, я узнала, что беременна от бывшего мужа. Но к тому моменту у него уже была новая семья. Своего третьего сына, Захара, я родила в 34 года. И с тех пор несла ответственность за четырех детей в одиночку. Мне сложно отстаивать свои права. Перед разводом муж заставил меня подписать брачный договор — и я пошла на это, лишь бы избежать ссор и конфликтов. Глупая, говорила мама, могла бы жить как у Христа за пазухой.

«Я перестала растворяться в другом человеке»

После развода наступило время, когда Наталья начала возвращать себя — по миллиметру, по маленьким потерянным частям души.

— Я не знаю, как взяла себя в руки. Старшие дети помогали с Захаром, отпускали, чтобы я не чахла. И я стала активно посещать танцевальные кружки, завела подруг — и это был самый классный декрет. Танцы, свидания… Шикарное время. Я стала больше внимания уделять себе, а не растворяться в другом человеке. До этого подруг у меня особенно не было, мир крутился вокруг детей и мужа.

В это же время я заочно получила высшее образование. Помню, как в 2016-м защищала диплом экономиста-маркетолога в БГЭУ, пока мама сидела в машине с месячным ребенком. Спасибо ей за это! Потому что бывший муж категорически не хотел, чтобы я училась, получила высшее образование, водительские права и т. д.

Через два с лишним года после развода, летом 2018-го, у меня случились новые отношения. Так что не верьте жестоким фразам про «разведенку с прицепом». В 35+ запереться дома, посыпать голову пеплом и не выходить на «рынок свиданий»? Это устаревшее клише. Мне шел 37 год, я была в разводе и с 4 детьми. Он приехал работать на атомную станцию. Нашел меня во «ВКонтакте» и написал, но я тогда не захотела продолжать переписку. А потом однажды мы с подружками пошли в кафе — и там случайно встретили его. Он меня увидел, узнал, и мы начали ходить на свидания. В 2020 году родилась наша дочь и мой пятый ребенок — Ева. Я очень хорошо, тепло отношусь к своему партнеру, люблю его. Но прямо сейчас он в России, на другой АЭС. А брак на расстоянии, когда видишься 3 раза в год, — это не брак для меня. Не настоящая семья. Скитаться с одной атомной станции на другую я тоже не хочу… Поэтому не знаю, какое будущее у этих отношений… Может быть, я просто уже не верю в «серьезные отношения» и не доверяю мужчинам.

«Если женщине нравится ходить без косметики и выглядеть как пацаненок — ее право»

Интересная деталь: второй — пусть и неофициальный — муж Натальи почти на 6 лет младшее нее. И это не удивительно. Наша сегодняшняя героиня выглядит моложе своих сверстниц, а ее талии позавидовала бы даже Одри Хепберн.

— Мне кажется, я всегда следила за собой. Не помню, чтобы выходила из дома ненакрашенная. Даже «за хлебушком» я хожу с макияжем. А беременная бегала на высоких каблуках.

Я часто слышу в свой адрес комплименты насчет внешности, но не очень-то придаю им значения. Возможно, мне просто повезло с генетикой. Моя 94-летняя бабушка, например, еще жива, и у нее в роду все долгожители.

К косметологу я пока что не хожу, но подумываю над этим. Сыворотки, крема, уходовая косметика — это обязательный пункт в моей рутине красоты. Недавно купила аппарат для микротоковой терапии: он должен немного подтягивать контур лица, буду пробовать и следить за эффектом. В остальном ничего сверхъестественного: регулярно крашу волосы, хожу к колористу, сделала татуаж бровей… Каждый день в 6 утра, до работы в банке, у меня домашняя тренировка: разогреваюсь и минут 30 занимаюсь с гантелями. В последнее время ходила на бачату, люблю парные танцы. К сожалению, они закрылись и уехали в Сморгонь. Питание, честно говоря, у меня вообще не настроено. Я люблю «вредную» еду: сладости, бутербродики, булочки с маком, шоколад, а «нормальные» супы и каши не ем. Нужно пересматривать свой рацион.

При этом сейчас, в 44, я чувствую себя и выгляжу лучше, чем в 20. В юности я была забитая, что ли. Муж, побои… Как будто я жила не своей жизнью. Сейчас точно лучше.

Мне важно сказать: женщина никому ничего не должна. Не обязана быть красивой. Как она сама решит, так и будет. В первую очередь женщина должна быть в ладу с собой. Если ей нравится ходить без косметики и выглядеть как пацаненок — ее право. Если хочется постоянно ходить на каблуках — ее право.

Для меня все люди — красивые. У кого-то глаза шикарные, у кого-то — ресницы, губы, улыбка… А придраться можно ко всему. Поэтому редко встретишь женщину, которая нравится себе на 100%. Хотя со стороны кто-то скажет: «Вау, классная!..» Знаете, я вернула себе девичью фамилию — и это важнее, чем объем моей талии в сантиметрах.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип