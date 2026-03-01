«Падение Путина неизбежно» 3 1.03.2026, 11:52

«Эффект домино» уже начал работать.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о стремительном падении влияния России в мире после краха режимов бывшего президента Сирии Башара аль-Асада, экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро и верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин оказался ненадежным союзником, который не смог помочь своим ближайшим партнерам.

Потеря союзников и падение влияния РФ

Сибига отметил, что за чуть более чем год российский диктатор потерял трех ключевых приспешников - Асада, Мадуро и Хаменеи. При этом Москва не оказала действенной помощи ни одному из них в критический момент. По мнению министра, эта динамика доказывает три важных факта.

Во-первых, Россия не является надежным союзником даже для тех режимов, которые полностью от нее зависят. Во-вторых, пока РФ погрязла в «бессмысленной войне» против Украины, которую она никогда не выиграет, ее глобальное влияние драматически сокращается.

Неизбежность падения путинского режима

Министр подчеркнул, что процесс свержения диктаторов является «эффектом домино», который в конце концов приведет к краху самого Путина.

«Падение Путина однажды является неизбежным. Вместе мы должны приложить все усилия, чтобы приблизить этот радостный день и обеспечить ответственность за все российские преступления. Справедливость неизбежна», - заявил Сибига.

