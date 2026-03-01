Президент Южной Кореи предложил КНДР начать «новую эру» отношений

Президент Южной Кореи предложил КНДР начать «новую эру» отношений1
- 1.03.2026, 12:20
Политик надеется, что Пхеньян возобновит диалог.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил диктатору КНДР Ким Чен Ыну выбрать мирные переговоры и начать «новую эру» отношений.
Об этом сообщает Reuters.
Политик надеется, что Пхеньян возобновит диалог, чтобы обсудить «новую эру отношений между соседями».
«Как неоднократно заявляла моя администрация, мы уважаем систему Северной Кореи и не будем предпринимать никаких враждебных действий, а также не будем стремиться к какой-либо форме объединения путем поглощения. Мы также продолжим наши усилия по возобновлению диалога с Северной Кореей», — сказал он.
1 ноября Ли Чжэ Мён обратился за помощью к лидеру Китая Си Цзиньпину, чтобы тот помог возобновить переговоры с Северной Кореей. Си Цзиньпин согласился. Тогда Ли также призвал Северную Корею к денуклеаризации. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын уже отклонил это требование Южной Кореи и назвал его «невыполнимой мечтой Вашингтона и Сеула».
Позже КНДР пригрозила Соединенным Штатам и Южной Корее «наступательными действиями»