Что делать белорусам, если они попали в ДТП в России?

Адвокаты предупредили о подводных камнях.

Главное, что должны помнить белорусы, попавшие (не дай бог) в дорожно-транспортное происшествие на территории России: разбирательство будет вестись по законам страны пребывания, но с применением норм международных соглашений. Как пояснили юристы, есть важные нюансы, связанные со страхованием и правом на возмещение ущерба.

Об особенностях применения норм международного права рассказали адвокат Минской областной коллегии адвокатов Илья Пинхасик и его помощница Елена Чака.

Исключения для «своих»

По словам Ильи Пинхасика, основополагающим документом в данном случае является гаагская Конвенция о праве, применимом к дорожно-транспортным происшествиям (1971 года), к которой присоединилась Беларусь. Он уточнил, что одно из ключевых положений конвенции устанавливает: применяется право государства, на территории которого случилось ДТП. Иными словами, если авария произошла в России, суд будет руководствоваться российскими нормами.

Впрочем, из этого правила есть исключение. Как пояснил адвокат, если в аварию попали два или более транспортных средства, зарегистрированных в одной и той же стране (например, два белорусских автомобиля), то применяется национальное право государства регистрации, то есть белорусское. При этом нормы, касающиеся контроля и безопасности дорожного движения (фактически ПДД), всегда применяются те, что действуют в месте ДТП. Эта логика, кстати, закреплена и в белорусском законодательстве (п. 1 ст. 1129 Гражданского кодекса).

Тем временем иностранные граждане, включая белорусов, в российских судах пользуются процессуальными правами наравне с гражданами РФ.

«Союзная страховка» и порядок действий

Особое внимание эксперты уделили вопросам страхования. При выезде в Россию владельцы авто с белорусскими номерами могут заключить договор международного страхования, действующий на территории РФ, либо так называемый договор союзного страхования, распространяющийся сразу на две страны. Как пояснили адвокаты, в последнем варианте возмещение вреда потерпевшему происходит по праву той страны, где случилась авария.

Илья Пинхасик настоятельно рекомендовал в случае ДТП в России действовать незамедлительно. «Поскольку осмотр поврежденной машины и иного имущества проводится в России, во избежание дополнительных расходов на их транспортировку рекомендуется незамедлительно заявить о произошедшем в страховую организацию причинителя вреда (при наличии о ней информации), в иных случаях – в РСА (Российский союз автостраховщиков) и согласовать осмотр до возвращения в Беларусь», – цитирует издание слова адвоката.

Он также подчеркнул, что страховые случаи в России, где белорус является потерпевшим, урегулируются именно на территории РФ и в соответствии с ее законодательством. Ущерб при этом возмещает страховая компания (в пределах лимита), а если выплаты не хватает, оставшуюся сумму компенсирует виновник аварии.

Взыскание ущерба: позиция Конституционного суда РФ и история белоруса

Елена Чака обратила внимание на важный нюанс, касающийся размера выплат. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда России, при расчете страхового возмещения учитывается износ комплектующих (деталей, узлов, агрегатов), который не может превышать 50% их стоимости. Однако, как показала практика, потерпевший может взыскать и полную сумму ущерба непосредственно с виновника ДТП.

В качестве примера эксперты привели реальный случай. В Тамбовской области гражданин Беларуси на Volkswagen Passat при обгоне выехал на «встречку» и столкнулся с Audi, принадлежавшим россиянину. Иномарка получила серьезные повреждения, ремонт выполнили на СТО (станции технического обслуживания) в России. И уже суд взыскал с белорусского водителя причиненный ущерб в полном объеме, без учета процента износа заменяемых деталей, на основании представленных истцом документов об оплате ремонта.

Комментируя эту ситуацию, Елена Чака сослалась на позицию Конституционного суда России (постановление № 6 от 31 мая 2005 г.). Суд указал, что требование к страховщику о выплате по ОСАГО (обязательному страхованию автогражданской ответственности) и требование к причинителю вреда – это разные обязательства. «Смешение различных обязательств и их элементов… может иметь неблагоприятные последствия с ущемлением прав и свобод стороны… в данном случае – для потерпевшего», – привела слова из постановления помощник адвоката.

Она резюмировала, что положения закона об ОСАГО «не отменяют право потерпевшего на возмещение вреда с его причинителя и не предусматривают возможность возмещения убытков в меньшем размере». Проще говоря, даже получив страховку с учетом износа, пострадавший вправе требовать с виновника полную стоимость ремонта.

