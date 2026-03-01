Фиаско разведки Путина 3 1.03.2026, 13:12

Фото: Johan Nilsson/TT NEWS AGENCY/picture alliance

Как шведы сорвали тайную операцию РФ против авианосца Charles de Gaulle.

Дерзкая операция разведки РФ против флагмана Charles de Gaulle закончилась «испанским стыдом» для Балтийского флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию REUTERS.

Шведское оборонное ведомство раскрыло детали инцидента в порту Мальме, где российский дрон пытался шпионить за авианосцем Charles de Gaulle. Благодаря бдительности шведских моряков, тайная миссия Балтийского флота РФ была ликвидирована в зародыше.

Расследование показало, что операция готовилась тщательно: аппарат радиоразведки был запущен непосредственно с борта российского разведывательного корабля «Жигулевск» (проект 503Р). Российское судно маневрировало в Балтике, пытаясь подобраться на дистанцию запуска БПЛА к французскому флагману.

Однако за каждым шагом российского разведчика уже следил шведский патрульный катер HSwMS Rapp. Шведский экипаж не просто заметил «незваного гостя», но и задокументировал момент вылета дрона-шпиона, лишив Москву возможности отрицать свою причастность.

Мгновенная нейтрализация

Как только дрон приблизился к Charles de Gaulle, шведские силы применили современные средства противодействия. Хотя военные не разглашают, был ли аппарат сбит или «посажен» средствами РЭБ, вице-адмирал Эва Скоог Хаслум официально подтвердила: шпионское оборудование было полностью нейтрализовано.

«Мы продемонстрировали высокую готовность к отражению гибридных угроз. Российская операция потерпела неудачу благодаря бдительности наших моряков», - заявила вице-адмирал.

Триумф шведской модернизации

Главным «героем» перехвата стали шведские катера класса Tapper. Пройдя глубокую модернизацию в 2020 году, они получили обновленное оборудование, которое позволяет обнаруживать даже малоразмерные дроны-разведчики, пытающиеся действовать в режиме радиомолчания.

Последствия для Кремля

Потеря конфиденциальности: Технические данные российского дрона-шпиона теперь изучаются специалистами НАТО.

Репутационный удар: Россия в очередной раз продемонстрировала агрессивные намерения в территориальных водах ЕС, что заставило страны Балтии еще больше усилить береговую охрану.

Безопасность флагмана: Авианосец Charles de Gaulle продолжает выполнение задач, находясь под надежным зонтиком союзников.

Этот инцидент стал очередным доказательством того, что Балтийское море окончательно превратилось в «озеро НАТО», где любая попытка российского шпионажа обречена на быстрое и профессиональное пресечение.

