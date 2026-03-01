«Мучеником, Саша, готовься быть» 3 1.03.2026, 13:40

3,142

Фото: AFP

На Лукашенко навалились со всех сторон.

В последние полтора месяца киевские власти вместо стратегии «Не злить деда» стали использовать стратегию «Пугать деда». Такое мнение в своей авторской программе на канале БРЦ высказал политический аналитик Сергей Чалый.

Он напомнил недавнее интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию «Зеркало», в котором тот пояснил, почему так резко изменилось отношение Киева к официальному Минску. Это связано с тем, что Беларусь продолжает оставаться верным союзником России в конфликте с Украиной. Более того, режим Лукашенко предоставляет телекоммуникационную инфраструктуру Беларуси для корректировки ударов российских дронов по гражданским объектам в Украине по Украине дронами и ракетами. И если в начале войны Александр Лукашенко еще мог оправдываться, что не знал о планах Владимира Путина, то сейчас, на пятый год войны, он точно знает, что происходит на его территории.

«Это не про старые действия, которые не зависели от Лукашенко, как он про это говорил. Теперь это точно зависит от него. Координация, ретрансляторы, информация, корректировка реактивных «Шахедов». Все это точно зависит от белорусских властей. Это говорит о том, что они принимают участие в войне», - говорит Чалый.

И в этом же контексте упоминание Зеленским ракетного комплекса «Орешника». Как только он встал на боевое дежурство в Беларуси – республика стала легитимной целью для украинских ударов.

«И вот как же отказало везение Лукашенко. Еще задолго до появления «Орешника он пытался шантажировать Запад российским тактическим ядерным оружием на своей территории, но никто не поверил, никто не впечатлился… Выяснилось, что каждый раз они, негодяи, не пугаются, а только нас пугают...», - говорит Чалый.

Более того, отмечает он в игру «Напугай деда» включились и российские «друзья».

Служба внешней разведки России (СВР) 24 февраля разродилась публикацией: «Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой».

В статье утверждалось, что Великобритании и Франции осознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ. Однако британские французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить «вундерваффе».

«Вот пару минут назад мы говорили о том, что ситуация на фронте обстоит ровно наоборот. Поэтому это стандартный российский прием обвинять других в том, что сам собираешься сделать. Это послание не Западу, а Лукашенко. Ну помнишь, мы на твоей территории собирались вундерваффе размещать? Ну так вот, пора пришла, - объясняет суть этой публикации СВР аналитик. - Российские элиты не готовы мириться с поражением, Саша. И вот уже глава Совета России во внешней политике Сергей Караганов пишет, что переломить ситуацию можно только одним способом: демонстрацией реальной готовности применить сначала неядерное оружие по центрам управления критической инфраструктурой и местам скопления элит. А если Европа не капитулирует, нужно быть полностью готовым к нанесению ограниченных, но достаточно массированных ударов оружием ядерного возмездия. Ну то есть, Саша, сначала «Орешником», а потом тактическими ядерными зарядами. Главное, Саша, не ссы, они просто сдохнут, а мы в рай попадем…»

Но в планы Лукашенко, по словам Чалого, такой сценарий не входит. Отсюда и внезапная проверка боеготовности белорусской армии, регулярные истерики Лукашенки и постоянно являющийся ему призрак 2020 года.

«И прибежало же вот все и со всех сторон. На западе бронированный кулак, на юге злобный Зеленский, на востоке Путин с «Орешником» и ядерным оружием, а внутри штыки некормленые», - говорит Чалый.

Таким образом, продолжает он, «многовекторность нашей внешней политики сменилась на многовекторность угроз. Только стрелочки теперь обращены не вовне, а вовнутрь».

«А от себя хочу сказать, Саша, ну кто ж так к войне готовится. Вот бери пример с Ирана. Как сообщают New York Times со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников, сам Али Хаменеи готовится стать мучеником и разработал план выживания страны в условиях вероятных бомбардировок США и Израиля. Хаменеи определил по четыре преемника для каждого представителя военного командования и членов правительства. Ну а для себя определил троих, но тайных, преемников… По четыре, Саша, каждому, а ты для своих шести сельхозструктур Витебской области едва троих руководителей нашел. Мучеником, Саша, готовится быть, а не тем, кто не то, что трех, даже одного назначить преемником боится. И не тем, кто не верит даже собственным силовикам…», - резюмировал Чалый.

К слову, когда этот выпуск программы был выложен в YouTube, еще не было известно, что Израиль и США начали военную операцию против Ирана. И верховный лидер страны Али Хаменеи-таки стал мучеником. А что же Лукашенко? В этот день он посещал коровники и вилами разгребал свежий навоз. А о далекой «иранском друге» даже не вспомнил.

