закрыть
1 марта 2026, воскресенье, 14:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Следующий — Путин

  • Игорь Эйдман
  • 1.03.2026, 13:56
  • 1,496
Следующий — Путин
Игорь Эйдман

Человек, который не в состоянии защитить своих друзей, не сможет защитить и себя.

Путин надежно защищает своих союзников. Дружба с ним — гарантия от любых проблем. Пожми руку Путину и беги в Ростов, если успеешь. Там тебя ждет дом с приусадебным участком, на котором всю оставшуюся жизнь можно выращивать цветы и овощи. В общем, со скуки не умрешь. Только вот успеть сбежать удается далеко не всем друзьям «лидера ядерной сверхдержавы».

Если серьезно, человек, который не в состоянии защитить своих друзей, не сможет защитить и себя. Следующим в ад отправят его самого.

«Оставь меня, пусти-пусти мне руку….

Я гибну — кончено — о Дона А(ли)нна!

(Проваливаются.)»

Игорь Эйдман, «Телеграм»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип