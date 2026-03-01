Следующий — Путин
- Игорь Эйдман
- 1.03.2026, 13:56
Человек, который не в состоянии защитить своих друзей, не сможет защитить и себя.
Путин надежно защищает своих союзников. Дружба с ним — гарантия от любых проблем. Пожми руку Путину и беги в Ростов, если успеешь. Там тебя ждет дом с приусадебным участком, на котором всю оставшуюся жизнь можно выращивать цветы и овощи. В общем, со скуки не умрешь. Только вот успеть сбежать удается далеко не всем друзьям «лидера ядерной сверхдержавы».
Если серьезно, человек, который не в состоянии защитить своих друзей, не сможет защитить и себя. Следующим в ад отправят его самого.
«Оставь меня, пусти-пусти мне руку….
Я гибну — кончено — о Дона А(ли)нна!
(Проваливаются.)»
Игорь Эйдман, «Телеграм»