Следующий — Путин

1.03.2026, 13:56

Игорь Эйдман

Человек, который не в состоянии защитить своих друзей, не сможет защитить и себя.

Путин надежно защищает своих союзников. Дружба с ним — гарантия от любых проблем. Пожми руку Путину и беги в Ростов, если успеешь. Там тебя ждет дом с приусадебным участком, на котором всю оставшуюся жизнь можно выращивать цветы и овощи. В общем, со скуки не умрешь. Только вот успеть сбежать удается далеко не всем друзьям «лидера ядерной сверхдержавы».

Если серьезно, человек, который не в состоянии защитить своих друзей, не сможет защитить и себя. Следующим в ад отправят его самого.

«Оставь меня, пусти-пусти мне руку….

Я гибну — кончено — о Дона А(ли)нна!

(Проваливаются.)»

Игорь Эйдман, «Телеграм»

