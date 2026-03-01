«Иран уже не сможет передать РФ баллистические ракеты для войны против Украины» 1.03.2026, 13:59

1,942

«Черный день» для оси Москва-Тегеран уже наступил.

После ударов Израиля и США по Ирану и ответа на них Тегеран не сможет передать своему союзнику, Москве, ракеты для войны против Украины. Об этом сказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире Radio NV.

«Я думаю, что в результате этой кампании мы можем со 100% уверенностью сказать, что Иран больше не передаст баллистические ракеты (РФ), потенциально даже, поскольку либо они будут уничтожены, либо они будут применены. А то, что останется, если оно останется, они будут беречь на самый черный день. Хотя, я думаю, он уже наступил», - отметил он.

Также эксперт оценил, насколько события на Ближнем Востоке важны для Украины. По его словам, на самом деле, это акт агрессии со стороны Соединенных Штатов и Израиля.

«Это акт войны, эти удары. Мы, с одной стороны, заинтересованы в том, чтобы международное право вернулось, чтобы оно действовало. Потому что мы опираемся, как жертва агрессии, именно на международное право. А, с другой стороны, если мы считаем, что оно уже не может восстановиться, то через такой инструмент поражение соучастника агрессии против Украины и важного партнера России является, с прагматической точки зрения, важным для нас событием», - объяснил Данилов.

