Открытое письмо Трампа диктаторам

Открытое письмо Трампа диктаторам8
- Василь Верас, «Салідарнасць»
- 1.03.2026, 14:34
Из одного слова.
Тираны правят долго, но в конце концов зачастую наступают на одни и те же грабли.
Небольшой исторический экскурс. Александр Лукашенко называет своими учителями Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи.
Саддам правил Ираком четверть века. На каком-то этапе решил, что ему позволено всё. Называл США «бумажным тигром». Закончилось тем, что «тигр» пришел, и Саддам отправился на виселицу.
Этот урок не пошел впрок Каддафи. Тот десятилетиями творил всё, что хотел в Ливии. Называл американцев трусами и посылал их в ад. В результате отправился туда сам, также не без помощи США.
Однако постепенно и это подзабылось. Вашингтон вел себя скромнее, а диктаторы мира – всё эксцентричнее, как бы говоря: «Ну и что, что вы нам сделаете?»
Дошло до того, что Мадуро танцевал на камеру, издеваясь над Трампом.
Теперь танцует в камере.
Хаменеи высмеивал Трампа, заявляя, что тот попытался показать себя сильным посредством «пустых слов и глупых действий». Но оказалось, что в данном случае слова американского президента были вовсе не пустыми.
Последствия у случившегося, кстати, могут быть очень разные. Прямо сейчас можно с уверенностью говорить только об одном. Арестовав Мадуро и убив Хаменеи, Трамп отправил другим диктаторам открытое письмо из одного слова: «ДОВЫЁЖИВАЕТЕСЬ».
