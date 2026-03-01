закрыть
Открытое письмо Трампа диктаторам

8
  • Василь Верас, «Салідарнасць»
  • 1.03.2026, 14:34
  • 16,448
Открытое письмо Трампа диктаторам
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Из одного слова.

Тираны правят долго, но в конце концов зачастую наступают на одни и те же грабли.

Небольшой исторический экскурс. Александр Лукашенко называет своими учителями Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи.

Саддам правил Ираком четверть века. На каком-то этапе решил, что ему позволено всё. Называл США «бумажным тигром». Закончилось тем, что «тигр» пришел, и Саддам отправился на виселицу.

Этот урок не пошел впрок Каддафи. Тот десятилетиями творил всё, что хотел в Ливии. Называл американцев трусами и посылал их в ад. В результате отправился туда сам, также не без помощи США.

Однако постепенно и это подзабылось. Вашингтон вел себя скромнее, а диктаторы мира – всё эксцентричнее, как бы говоря: «Ну и что, что вы нам сделаете?»

Дошло до того, что Мадуро танцевал на камеру, издеваясь над Трампом.

@bbcnewsrussian

Николас Мадуро сплясал под микс из собственной речи, осудив США и попросив студентов о поддержке.

♬ оригинальный звук - BBC News Russian

Теперь танцует в камере.

Хаменеи высмеивал Трампа, заявляя, что тот попытался показать себя сильным посредством «пустых слов и глупых действий». Но оказалось, что в данном случае слова американского президента были вовсе не пустыми.

Последствия у случившегося, кстати, могут быть очень разные. Прямо сейчас можно с уверенностью говорить только об одном. Арестовав Мадуро и убив Хаменеи, Трамп отправил другим диктаторам открытое письмо из одного слова: «ДОВЫЁЖИВАЕТЕСЬ».

Василь Верас, «Салідарнасць»

